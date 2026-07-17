ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ - ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες, που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους

Το δικό τους μαχητικό και αγωνιστικό «παρών» ετοιμάζονται να δώσουν και οι βιοπαλαιστές αγρότες - κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα στο μεγάλο πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτέμβρη στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ανταποκρίνεται στο αγωνιστικό κάλεσμα παίρνοντας θέση δίπλα στους εργαζόμενους και στους μικρούς ΕΒΕ που εκείνη τη μέρα θα διαδηλώνουν στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το σύνθημα:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας! Θέλουμε να ζήσουμε! Στις 5 Σεπτεμβρίου η καρδιά του αγώνα μας χτυπάει στη ΔΕΘ!».

Και καλεί βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και ψαράδες με τα τρακτέρ τους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, στον Λευκό Πύργο. Καλεί επίσης όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες της χώρας να σημάνουν συναγερμό και να μπουν μπροστά στην οργάνωση της μαζικής συμμετοχής.

«Συναντιόμαστε όλοι μαζί, με τα τρακτέρ μας, στον Λευκό Πύργο! Δεν σταματήσαμε να είμαστε στον δρόμο, γιατί τα προβλήματά μας όχι μόνο δεν λύθηκαν αλλά οξύνονται καθημερινά», τονίζει και προσθέτει ότι «η ΔΕΘ είναι η μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε ξανά τα δίκαια αιτήματά μας».

Στη συνέχεια εξηγεί τους λόγους που οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους: «Με πρόσχημα τις πολεμικές συγκρούσεις και την εμπλοκή της χώρας μας, το κόστος παραγωγής εκτινάχτηκε στα ύψη. Είμαστε χειρότερα από ό,τι την περίοδο των μπλόκων. Αυτή την περίοδο μια σειρά βασικά προϊόντα μας αναγκαζόμαστε να τα πουλάμε κυριολεκτικά τζάμπα, κάτω από το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή που εμείς παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και παίρνουμε ψίχουλα, φτάνουν να πουλιούνται στην κατανάλωση 7 και 8 φορές πιο πάνω! Δεν μπορούμε να αγοράσουμε στο ράφι τα προϊόντα που οι ίδιοι παράγουμε. Υπάρχουν εκκρεμότητες με τις πληρωμές. Απαιτούμε δίκαιες αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος, άμεσα μέτρα πρόληψης, εμβολιασμούς για το ζωικό κεφάλαιο».

Τονίζει δε πως «σε συνέχεια της υπόσχεσης που δώσαμε στους συναδέλφους μας, οργανώνουμε αυτό το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εκείνη τη μέρα που όλος ο λαός, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες, όσοι μας στήριξαν στον μεγαλειώδη πρωτοφανή αγώνα μας για 55 μέρες θα διαδηλώνουν για τη ζωή τους, θα διαδηλώσουμε κι εμείς δίπλα τους. Γιατί τα προβλήματα της ακρίβειας και της επιβίωσής μας ενώνονται με τα δικά τους. Ασκούμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, που δίνει μόνο υποσχέσεις χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη υπέρ των παραγωγών και καταναλωτών, χωρίς ικανοποίηση αιτημάτων».

«Τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ στέλνουμε το πιο ηχηρό μήνυμα: Δεν θα μείνουμε θεατές ώσπου να μας εξαφανίσετε από τα χωράφια μας. Η δύναμή μας είναι στην οργάνωσή μας, στον δρόμο και στην ενότητά μας!», ξεκαθαρίζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καλώντας τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου της χώρας να βρεθούν στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.