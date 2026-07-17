ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διακομιδές με ... φειδώ και στο πλοίο της γραμμής (!) λόγω «υψηλού κόστους»

Kόφτες ακόμα και στις πολυδιαφημισμένες διακομιδές βάζει η κυβέρνηση, τις οποίες μάλιστα παρουσίαζε σαν υποκατάστατο της στελέχωσης των δημόσιων μονάδων Υγείας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα, η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, με έγγραφό της προς το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, ζητά να δοθούν «συγκεκριμένες οδηγίες στο Ιατρικό Προσωπικό σχετικά με τις διακομιδές ασθενών του ΚΥ (...) θα πρέπει οι διακομιδές να γίνονται με φειδώ». Ζητά να δοθεί έγγραφη ενημέρωση στο ιατρικό προσωπικό «να περιοριστούν στις αναγκαίες διακομιδές καθόσον το κόστος είναι αρκετά υψηλό». Μάλιστα, προτρέπει για τις διακομιδές να χρησιμοποιούνται ...τα πλοία της γραμμής «όταν αυτό είναι εφικτό». Τραγική ειρωνεία; Μόλις πριν λίγες μέρες ο υπουργός «εμπορίου Υγείας» έστηνε μια ακόμα φιέστα με τραπεζίτες που τους ευχαριστούσε για την ευγενική τους «δωρεά», για τη μίσθωση δηλαδή δύο ελικοπτέρων στο ΕΚΑΒ για να γίνονται διακομιδές.

Τα παραπάνω λοιπόν φέρνει στο φως η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, επισημαίνοντας πως «την ίδια στιγμή που το ΚΥ Σκιάθου είναι τραγικά υποστελεχωμένο με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και οι ανάγκες που τους καλοκαιρινούς μήνες εκτοξεύονται, καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών από άλλες δομές της 5ης ΥΠΕ από τη Λάρισα έως τη Βοιωτία, η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, πιστή στην υλοποίηση της πολιτικής που αντιμετωπίζει την Υγεία σαν κόστος, επιχειρεί να περιορίσει και τις διακομιδές. Επιχειρώντας να παρέμβει στην ιατρική κρίση των γιατρών, εκθέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς».

Ξεκαθαρίζει ότι «μοναδικό κριτήριο απόφασης για τη διακομιδή ενός ασθενούς αλλά και του μέσου με το οποίο αυτή θα γίνει είναι η ιατρική πάθηση και η βαρύτητα του περιστατικού και όχι το κόστος. Αν η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας αναρωτιούνται για τον μεγάλο αριθμό διακομιδών, ας ψάξουν την απάντηση στην ελλιπή στελέχωση, την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη ακόμα και βασικών διαγνωστικών μέσων στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών.

Η υγεία και η ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών δεν είναι κόστος!».

Η Ομοσπονδία απαιτεί την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου απαράδεκτου εγγράφου και την ενίσχυση του ΚΥ Σκιάθου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό στο ύψος των πραγματικών αναγκών και με όλο τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.