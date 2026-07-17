ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΟ»

Νέοι κόφτες στα δικαιώματα και τις παροχές των αναπήρων

RIZOSPASTIS

Το νομοσχέδιο του υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον «προσωπικό βοηθό», που κατά πάγια τακτική της κυβέρνησης περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεις για άσχετα ζητήματα μεταξύ τους, τα οποία μάλιστα η κυβέρνηση προσπαθεί να τα παρουσιάσει κάτω από την «ομπρέλα» της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής, συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μεταξύ άλλων εμπεριέχει αντιδραστικές διατάξεις για τις αλλαγές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε υπουργό Υγείας να διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια κ.λπ.

Αυτά κατήγγειλε, άλλωστε, στην έναρξη της παρέμβασής της χτες η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, η οποία στη συνέχεια στάθηκε κυρίως στις διατάξεις για τους ανθρώπους με αναπηρία, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση, και με αυτό το νομοσχέδιο, αναθέτει την προστασία τους όλο και περισσότερο στην ατομική οικογενειακή ευθύνη. Συγκεκριμένα, ανέδειξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να περικόπτει δραματικά τις αναγκαίες δημόσιες και δωρεάν δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση αναπηρίας, αφού θεωρούνται κόστος, με αποτέλεσμα πολλά άτομα με αναπηρία να μένουν εκτός των υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης.

Με το νομοσχέδιο μάλιστα μπαίνουν και νέοι κόφτες σε όσες ελάχιστες υπηρεσίες έχουν απομείνει για τη στήριξη των αναπήρων, όπως για τον προσωπικό βοηθό, η πιλοτική λειτουργία του οποίου ανέδειξε μία σειρά προβλήματα και καθυστερήσεις: Ο αριθμός των δικαιούχων σε κάθε περιφερειακή ενότητα ήταν ήδη καθορισμένος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πραγματικές ανάγκες για προσωπική βοήθεια, υπάρχουν κόφτες στις ηλικίες και στις ώρες κάθε μήνα που μπορούσε ο άνθρωπος με αναπηρία να έχει τον προσωπικό βοηθό του, και εξακολουθεί να αποτελεί ατομική ευθύνη του δικαιούχου και της οικογένειάς του να βρει κάποιον από τους λιγοστούς προσωπικούς βοηθούς οι οποίοι αμείβονται με ψίχουλα.

Σημείωσε ότι η επιλογή των ανθρώπων με αναπηρία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση (!), ενώ ακόμα και όσοι κληρωθούν, θα αντιμετωπίζουν νέο σύστημα περικοπών, αφού θα κρίνονται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που θα αποφασίζουν για την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής εξατομικευμένης προσωπικής βοήθειας. Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι η αξιολόγηση που αξιοποιεί τη λεγόμενη λειτουργικότητα αποτέλεσε το όχημα περικοπών στις παροχές των αναπήρων και μείωσης των δικαιούχων στα ποσοστά αναπηρίας που συνοδεύονται με κόψιμο επιδομάτων και άλλα.

Η βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε ακόμα ότι το νομοσχέδιο θέτει ως όριο τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών, δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα ποσά που θα διατεθούν και «όποιος ανάπηρος πρόλαβε τον κύριο είδε».

Οσον αφορά την εκπαίδευση, παραμένει η λογική της αποποίησης της ευθύνης του κράτους για την εκπαίδευση των τυφλών όπως και όλων των αναπήρων, ενώ υπάρχουν διατάξεις που εισάγουν δίδακτρα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών κινητικότητας ακόμα και παράβολα για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στο ΚΕΑΤ να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στην εκπαίδευση των τυφλών.

Οσον αφορά το τρίτο μέρος, για την εθνική πύλη αναπηρίας και την κάρτα αναπηρίας, σημείωσε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες καθημερινές διευκολύνσεις σε κάποιες συναλλαγές των αναπήρων με τις υπηρεσίες, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την καταχώρηση τόσων στοιχείων σε πλατφόρμες τα οποία θα είναι αξιοποιήσιμα από τις ασφαλιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και από εταιρείες τεχνολογικών βοηθημάτων για ΑμεΑ.

«Η συγκρότηση ενός ψηφιακού μηχανισμού δεν αναιρεί τη στρατηγική περικοπών, μειώσεων και ιδιωτικοποιήσεων των παροχών στην αναπηρία», τόνισε και πρόσθεσε πως το μητρώο δομών αναπηρίας δεν ανατρέπει το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη δημόσιων και δωρεάν δομών ή χώρων φιλοξενίας ανοιχτού ή κλειστού τύπου, που να μπορούν να καλύπτουν συνολικά τις εξειδικευμένες ανάγκες της αναπηρίας.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πρόσθεσε, δεν απαντά στη σύγχρονη ανάγκη για υπηρεσίες πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, δημόσιας, δωρεάν, καθολικής για όλα τα παιδιά, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για την πρόληψη των εργατικών «ατυχημάτων» που η απουσία τους οδηγεί σε προδιαγεγραμμένα εγκλήματα όπως το πρόσφατο σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, για πλήρη στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία με όλες τις αναγκαίες δομές και υπηρεσίες δημόσιες και δωρεάν, στελεχωμένες με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων αλλά και με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε όχι μόνο να αυτοεξυπηρετούνται, αλλά όσο το δυνατόν να είναι αυτόνομα οικονομικά, κοινωνικά, κινητικά.