ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΗ

Την Κυριακή τη θέλουμε για μας και τα παιδιά μας - Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας!

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Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές»: Το μήνυμα αυτό ετοιμάζονται να διατρανώσουν την Κυριακή 19 Ιούλη οι εμποροϋπάλληλοι σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία, απαιτώντας κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις, καθορισμό ειδικοτήτων, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Είναι οι εργαζόμενοι που ξέρουν πολύ καλά πως τα δισεκατομμύρια των τζίρων των ομίλων του κλάδου είναι χτισμένα πάνω στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στους μισθούς πείνας, στην άγρια εντατικοποίηση της δουλειάς τους. Στις δεκάδες Κυριακές που καλούνται να δουλέψουν, καθώς οι κυβερνήσεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας) η μία μετά την άλλη ξεδίπλωναν με σωρεία νόμων το κουβάρι του χτυπήματος της κυριακάτικης αργίας.

«Θέλουν να μας βάζουν να δουλεύουμε όλο τον χρόνο, να είναι μια κανονική εργάσιμη σαν όλες τις άλλες», είναι αυτό που μεταφέρουν καθημερινά οι εμποροϋπάλληλοι στην επαφή με τους συνδικαλιστές που «οργώνουν» τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα και τους ομίλους λιανικής, προετοιμάζοντας την απεργία. Γι' αυτό άλλωστε και ξεκαθαρίζουν «Την Κυριακή τη θέλουμε για μας και τα παιδιά μας - Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας», όπως αναγράφει η αφίσα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.





λένε άλλοι, καταλαβαίνοντας ότι είναι στο χέρι τους να βάλουν φρένο στο εργοδοτικό ξεσάλωμα και να ανοίξουν τον δρόμο της διεκδίκησης. Αλλωστε, η πείρα από τους αγώνες του κλάδου επιβεβαιώνει πως εκεί που οι εργαζόμενοι μαζί με το Σωματείο βγήκαν στη διεκδίκηση και οργάνωσαν την πάλη τους, κατάφεραν να αποσπάσουν κατακτήσεις. Οπως πολύ πρόσφατα στα «Praktiker», όπου μέσα από συνεχείς απεργίες υπέγραψαν μετά από 17 χρόνια επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, ή στα «Notos», όπου με τις κινητοποιήσεις τους έστειλαν μήνυμα στην εργοδοσία ότι δεν μπορεί να ξεμπερδέψει με τα δικαιώματά τους.

Την ερχόμενη Κυριακή, λοιπόν, πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι έχουν μία επιλογή: Να κατέβουν στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, να κάνουν την αγανάκτησή τους δύναμη οργάνωσης απέναντι σε εργοδότες, κράτος και κυβερνήσεις.

«Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά σε κάθε πόλη και εμπορικό δρόμο ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια - λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας, που τους εξαφανίζουν από το πρώτο μισό του μήνα οι πολεμικές ανατιμήσεις και η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα, καύσιμα. Το σχέδιο κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγαλεμπόρων για δουλειά κάθε Κυριακή δεν θα περάσει», τονίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) στο κάλεσμά της.

Τη συμμετοχή τους στην απεργία εκτός από τα Κλαδικά Σωματεία του Εμπορίου έχουν αποφασίσει και τα επιχειρησιακά Σωματεία στα «Lidl», στα ΙΚΕΑ, στο «Πλαίσιο», στα «Notos» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στα «Praktiker». Απόφαση έχει πάρει και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Σκλαβενίτη» Β. Ελλάδας.

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στηρίζοντας την απεργία η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Οι διεκδικήσεις των εμποροϋπαλλήλων

Μπροστά στην απεργία η ΟΙΥΕ και τα Συνδικάτα διατρανώνουν τις διεκδικήσεις τους για κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Απαιτούν μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επιπλέον, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων όπως γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.