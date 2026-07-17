ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ ΣΕ «WOLT» - «E-FOOD»

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, την Κυριακή «δεν θα φύγει το παιδί»

Στην Αγία Παρασκευή, σημείο όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή στο μεροκάματοβρέθηκαν την ίδια μέρα το βράδυ οι συνάδελφοί του μετά από κάλεσμα του

Με πανό αλλά και εξορμήσεις στους διανομείς των καταστημάτων της περιοχής έστειλαν σαφές μήνυμα πως «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Γι' αυτό και κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη, από τις 7 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας έχει αποφασιστεί από τα Σωματεία τόσο της «Wolt» όσο και της «e-food», όχι τυχαία τις ώρες που θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Μουντιάλ, άλλη μια φορά δηλαδή που η εντατικοποίηση και το τρέξιμο από πιάτσα σε πιάτσα και από γειτονιά σε γειτονιά θα χτυπάνε «κόκκινο».

Σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας καλεί και το Σωματείο Εργαζομένων «e-food» Θεσσαλονίκης.

«Ταξική Ενότητα» στην «e-food»: Ηταν εργοδοτικό έγκλημα

Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 20χρονου διανομέα, η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) τονίζει ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.





«Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και εργοδοσία μιλούν για "σύγχρονη οικονομία", "ευελιξία" και "καινοτομία". Οι πλατφόρμες διαφημίζουν συνεργασίες για "υπεύθυνες μετακινήσεις" και προγράμματα "οδικής ασφάλειας", επιχειρώντας να μεταθέσουν την ευθύνη των εργατικών "ατυχημάτων" στους ίδιους τους εργαζόμενους και να αποκρύψουν τον πραγματικό ένοχο: Την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή μας για την αύξηση της κερδοφορίας», επισημαίνει στην ανακοίνωση. Και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή και στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα KFC Αμπελοκήπων.