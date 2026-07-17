Με πανό αλλά και εξορμήσεις στους διανομείς των καταστημάτων της περιοχής έστειλαν σαφές μήνυμα πως «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Γι' αυτό και κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη, από τις 7 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας).
Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας έχει αποφασιστεί από τα Σωματεία τόσο της «Wolt» όσο και της «e-food», όχι τυχαία τις ώρες που θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Μουντιάλ, άλλη μια φορά δηλαδή που η εντατικοποίηση και το τρέξιμο από πιάτσα σε πιάτσα και από γειτονιά σε γειτονιά θα χτυπάνε «κόκκινο».
Σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας καλεί και το Σωματείο Εργαζομένων «e-food» Θεσσαλονίκης.
Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 20χρονου διανομέα, η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) τονίζει ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.