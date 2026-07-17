Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Με στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση απαίτησαν μέτρα υγείας και ασφάλειας

Αμεση και δυναμική ήταν η απάντηση που έδωσαν χθες οι εργάτες στο εργοτάξιο του Ελληνικού, προχωρώντας σε στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση, μετά και το νέο εργατικό «ατύχημα» στο «Little Athens» (εργοτάξιο ΕΛΕΜΚΑ), όπου οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Με κάλεσμα του Σωματείου στο εργοτάξιο του Ελληνικού οι εργαζόμενοι αποφάσισαν συλλογικά να σταματήσουν τις υπερωρίες, ως απάντηση στη μεγάλη εντατικοποίηση στο έργο, που αποτελεί και τη βασική αιτία για τα συχνά «ατυχήματα». Επίσης, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξουν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την εργοδοσία της ΕΛΕΜΚΑ, όπου θα τεθούν τα βασικά αιτήματα: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα. Να ληφθούν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά «ατυχήματα» και επαγγελματικές ασθένειες. Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο, για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης σε ολόκληρο το έργο του Ελληνικού, που θα καλύπτει όλο το προσωπικό στο έργο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Βήμα παραπέρα εμπορευματοποίησης του νερού, με μπούσουλα τις Οδηγίες της ΕΕ
Την Κυριακή τη θέλουμε για μας και τα παιδιά μας - Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας!
Νέοι κόφτες στα δικαιώματα και τις παροχές των αναπήρων
Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες, που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους
Οι ζωές μας δεν είναι κόστος! Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος
Οι εργαζόμενοι έχουν το δικό τους όπλο: Την οργάνωση και τον συλλογικό αγώνα!
 Τροπολογία για τις διαφορές στη μισθοδοσία των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ
Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, την Κυριακή «δεν θα φύγει το παιδί»
 Διακομιδές με ...φειδώ και στο πλοίο της γραμμής (!) λόγω «υψηλού κόστους»
 Εργάτης τραυματίστηκε σε έργα οπτικών ινών και οι εργασίες ...συνεχίζονταν
Από πύλη σε πύλη χτίστηκε η απεργιακή απάντηση
 «Τσάι και συμπάθεια» από το υπουργείο, καμία δέσμευση για τα αιτήματα
 Απαιτούν μόνιμο προσωπικό για τους φορείς και τις δομές Πρόνοιας
 Μαχητικά συνεχίζουν τον αγώνα, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους
Πλημμύρισε παιδικά χαμόγελα το Αλσος στα Γιάννενα
Αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σύντροφο Χρήστο Τσαλαπατάνη
 Οι απεργιακές συγκεντρώσεις
 Σήμερα στον πολυχώρο «SOUL» το λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης
 Από αύριο το εργατικό διήμερο στα Πλατάνια Βελίκας
Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση», οι εργάτες είχαν πάρει απόφαση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ