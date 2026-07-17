ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Με στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση απαίτησαν μέτρα υγείας και ασφάλειας

Αμεση και δυναμική ήταν η απάντηση που έδωσαν χθες οι εργάτες στο εργοτάξιο του Ελληνικού, προχωρώντας σεμετά και το νέο εργατικό «ατύχημα» στο «Little Athens» (εργοτάξιο ΕΛΕΜΚΑ), όπου οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Με κάλεσμα του Σωματείου στο εργοτάξιο του Ελληνικού οι εργαζόμενοι αποφάσισαν συλλογικά να σταματήσουν τις υπερωρίες, ως απάντηση στη μεγάλη εντατικοποίηση στο έργο, που αποτελεί και τη βασική αιτία για τα συχνά «ατυχήματα». Επίσης, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξουν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την εργοδοσία της ΕΛΕΜΚΑ, όπου θα τεθούν τα βασικά αιτήματα: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα. Να ληφθούν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά «ατυχήματα» και επαγγελματικές ασθένειες. Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο, για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης σε ολόκληρο το έργο του Ελληνικού, που θα καλύπτει όλο το προσωπικό στο έργο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους.