ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Στο επίκεντρο οι «πιλοτικές» ζώνες αναδιάταξης του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο

2026 The Associated Press. All

Σχέδια για την αναδιάταξη των ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής του Νοτίου Λιβάνου συζήτησαν χτες, δεύτερη μέρα συνάντησης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, αξιωματούχοι από τοκαι τονμε τη συμμετοχή

Σύμφωνα με πηγές στην προεδρία του Λιβάνου, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις δύο «πιλοτικές» ζώνες αναδιάταξης Ισραηλινών στρατιωτών από τον Νότιο Λίβανο και την αντικατάστασή τους από Λιβανέζους στρατιώτες με στόχο την αποτροπή επανεμφάνισης μαχητών της Χεζμπολάχ στις εκεί περιοχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αναδιάταξη των ισραηλινών στρατευμάτων σε αυτές τις δύο πιλοτικές ζώνες θα μπορούσε να γίνει έως το τέλος αυτής της βδομάδας.

Συζητήθηκαν επίσης επόμενες, πιθανές «πιλοτικές ζώνες» και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκλείστηκε το προσεχές διάστημα μία νέα συνάντηση στρατιωτικών από τις δύο χώρες πιθανώς επίσης στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη.

Νέοι βομβαρδισμοί σε νότιο Λίβανο και Γάζα

Το ίδιο 24ωρο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, για να εμποδίσει την επιστροφή Λιβανέζων αμάχων και την ανοικοδόμηση με πρότυπο ανάλογες καταστροφές που πραγματοποίησε από τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Χτες, ανακοινώθηκε νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με τους νεκρούς επισήμως να ξεπερνούν τους 73.246 και τους τραυματίες τους 173.727. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο μεταφέρθηκαν σε νεκροτομεία τα πτώματα 13 Παλαιστινίων, ενώ στα νοσοκομεία αναζήτησαν περίθαλψη 18 τραυματίες.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια των ΗΠΑ για την υλοποίηση επόμενων σταδίων του πολύκροτου και άθλιου σχεδίου τους για την «ανοικοδόμηση» στη Γάζα, χτες ανακοινώθηκε η συνάντηση ανάμεσα σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου Τραμπ στις Βρυξέλλες στο περιθώριο συνόδου δωρητών.

Σε ανακοίνωση της τεχνοκρατικής «Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας» (NCAG), αναφέρεται πως συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα «συντονισμού προσπαθειών» για την «ανάκαμψη και ανοικοδόμηση στη Γάζα».

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμαντ Μουστάφα, ο υπουργός Οικονομικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ιστιφάν Σαλαμίχ, και ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Ομάρα Αουδάλλαχ, συναντήθηκαν μεταξύ άλλων με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ και τον επικεφαλής του NCAG, Παλαιστίνιο τεχνοκράτη Αλί Σάαθ. Η επιτροπή NCAG χαιρέτισε επίσης την πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ για την παροχή ενός δισ. δολαρίων για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης της Γάζας, στο περιθώριο συνόδου πάνω από 12 δωρητών - χωρών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο μεταξύ, ο 66χρονος πρώην επιτελάρχης του στρατού του Ισραήλ (IDF), Γκάντι Αϊζενκότ, αναδεικνύεται βασικός διεκδικητής της εξουσίας στο Ισραήλ ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτώβρη απέναντι στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το νεοσύστατο κεντρώο κόμμα του, Yashar (που σημαίνει «Ευθύς» ή «Εντιμος»), συγκεντρώνει 23 έδρες έναντι 22 του κυβερνώντος Λικούντ, εξέλιξη που θεωρείται πως θα του έδινε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.