ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Απεργιακός σταθμός - απάντηση στον κυβερνητικό εμπαιγμό

«Δεν φοβηθήκαμε τις φλόγες, δεν θα φοβηθούμε και τη μάχη» το μήνυμα της μαζικής συγκέντρωσης | Απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις, κόντρα στους μισθούς των 800 ευρώ

Αποφασιστικά, με καθολική συμμετοχή στην απεργία και μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία της Ιστιαίας, οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας πρόσθεσαν χτες το πρωί έναν ακόμα μεγάλο σταθμό στον αγώνα τους για δουλειά και ζωή στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Στο πλευρό τους βρέθηκε ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Εύβοιας, μεταφέροντας για μια ακόμα φορά την αμέριστη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα τους, μέσα και έξω από τη Βουλή.

Δίπλα τους βρέθηκαν επίσης το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και δίνοντας μαζί τον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Ανάμεσά τους ξεχώριζε το πανό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, που συντονίζουν τον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους με τους δασεργάτες, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

Με τη νέα μαζική και δυναμική κινητοποίηση οι ρετσινάδες - δασεργάτες μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό της βόρειας Εύβοιας έδωσαν παράλληλα αγωνιστική απάντηση στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, που «παίζει» με τις ζωές και την επιβίωση των οικογενειών τους και δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για αυξήσεις στους μισθούς των δασεργατών, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ακρίβεια και να καλύψουν τις ανάγκες τους.





Ρετσινάδες και δασεργάτες που εργάζονται στοανάμεσά τους πολλέςέστειλαν με τη μαζική τους συμμετοχή στην κινητοποίηση, την ενότητα και τη συσπείρωση στο σωματείο τους, ξεκάθαρο μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, είμαστε εδώ 5 χρόνια μετά τη φωτιά και συνεχίζουμε τον αγώνα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας στον τόπο μας».

Απαίτησαν να σταματήσει ο εμπαιγμός και να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αυξήσεις στους μισθούς για την εργασία τους στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους στα 1.250 ευρώ μεικτά, ώστε να εξισωθούν με αντίστοιχα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Την απεργιακή συγκέντρωση χαιρέτισαν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, και ο Θανάσης Καμαράτος, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιστιαίας - Αιδηψού, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας όλου του λαού της βόρειας Εύβοιας.

Με την ολοκλήρωση της απεργιακής συγκέντρωσης ακολούθησε δυναμική πορεία με κατάληξη στο κτίριο του Δασαρχείου, με συνθήματα όπως «Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία, τέρμα πια στην κοροϊδία» να ακούγονται δυνατά στο κέντρο της Ιστιαίας.

Συνεχίζεται ο κυβερνητικός εμπαιγμός

Χτες το πρωί στη βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης (βλ. σελ. 10), ο οποίος δεν έδωσε καμία απάντηση στα αιτήματά τους. Αντίθετα, έδωσε τα διαπιστευτήριά του στους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα του τουριστικού κλάδου, για μετατροπή της καταστροφής από την πυρκαγιά σε «ευκαιρία» για την κερδοφορία τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ κατά την παρουσία του στη βόρεια Εύβοια ο πρωθυπουργός ισχυριζόταν πως «η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά», πως «πέντε χρόνια μετά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται» και πως «η βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα», οι 500 περίπου δασεργάτες του ειδικού προγράμματος για την αποκατάσταση του καμένου δάσους καλούνται στις σημερινές συνθήκες εκτίναξης της ακρίβειας να ζήσουν τις οικογένειές τους με λίγο παραπάνω από 800 ευρώ καθαρά τον μήνα...

«Δεν θα τους περάσει, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε»

Τη συνεχιζόμενη κοροϊδία από την κυβέρνηση κατήγγειλε μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία της Ιστιαίας ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, και ενημέρωσε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις και τις αναδιπλώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος για αυξήσεις στους μισθούς τους.

Τόνισε πως ό,τι έχουν κερδίσει μέχρι τώρα οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες, συνολικά ο λαός της περιοχής, το κέρδισαν με τον αγώνα τους, ενώ και σε αυτήν τη φάση οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος έχουν φέρει αποτελέσματα και έχουν στριμώξει την κυβέρνηση.

«Η σημερινή συγκέντρωση είναι ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στον μεγάλο αγώνα που δίνουμε εδώ και πέντε χρόνια. Εναν αγώνα δύσκολο, επίμονο και συλλογικό, που απέδειξε ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Κάθε θετική εξέλιξη, κάθε μικρή ή μεγάλη κατάκτηση, ήρθε μέσα από την οργάνωση, την ενότητα, τις συνελεύσεις, τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις μας», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Μετά τη μεγάλη καταστροφή του 2021 και την απώλεια της δουλειάς εκατοντάδων ρητινεργατών, καταφέραμε με τον αγώνα μας να επιβάλουμε τη δημιουργία του επταετούς ειδικού προγράμματος απασχόλησης. Ενός προγράμματος που εξασφάλισε εργασία και εισόδημα σε εκατοντάδες οικογένειες, σε μια περίοδο που ολόκληρη η περιοχή μας βρισκόταν αντιμέτωπη με τον οικονομικό μαρασμό και την εγκατάλειψη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αίτημα για αύξηση των αποδοχών στα 1.250 ευρώ μεικτά, τονίζοντας ότι «δεν είναι αυθαίρετο, ούτε υπερβολικό. Είναι το ελάχιστο που απαιτείται για να αποκατασταθεί ένα μέρος των απωλειών που έχουμε υποστεί από την ακρίβεια και το πάγωμα των αποδοχών μας».

Σχολιάζοντας δε τις αναδιπλώσεις της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι «πρόκειται για γνωστή τακτική: Δίνουν υποσχέσεις, παραπέμπουν το ζήτημα από υπουργείο σε υπουργείο, κερδίζουν χρόνο και περιμένουν να κουραστούμε και να υποχωρήσουμε.

Δεν θα τους περάσει, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε.

Η κυβέρνηση έχει ολόκληρη την πολιτική ευθύνη. Ας αφήσουν τα παιχνίδια, τις δικαιολογίες και τα νούμερα απέναντι στους καμένους ρετσινάδες. Ας μην υποτιμούν ανθρώπους που πέρασαν μέσα από τη φωτιά και πάλεψαν για να κρατήσουν όρθιες τις οικογένειες, τα χωριά και ολόκληρη τη βόρεια Εύβοια».

Απαντώντας μάλιστα προκαταβολικά στην κυβερνητική προπαγάνδα, που θυμάται τα δημοσιονομικά περιθώρια και το «κόστος» μόνο όταν διεκδικούν οι εργαζόμενοι, σημείωσε: «Ας κόψουν ένα μέρος από τα εκατομμύρια που μοιράζουν στους μεγάλους εργολάβους μέσα από τα έργα του "AntiNero" και ας εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασίας των σχεδόν 500 ρητινεργατών. Οι 500 ρητινεργάτες δεν αποτελούμε κόστος. Αποτελούμε επένδυση στην προστασία των δασών, στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην τοπική οικονομία και στη διατήρηση της ζωής στα χωριά της βόρειας Εύβοιας».

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να ζούμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια

Στη συνέχεια ο Μπ. Τσιβίκας υπογράμμισε ότι την ώρα που οι ρετσινάδες - δασεργάτες, έχοντας τον λαό της περιοχής μαζί τους, δίνουν έναν σκληρό αγώνα για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, «η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης έρχονται στη βόρεια Εύβοια για να στήσουν προεκλογικές φιέστες για τα αυτονόητα.

Για εμάς, δρόμοι, Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, μισθοί και κοινωνική προστασία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε υλικό για προεκλογικές φωτογραφίες. Είναι δικαιώματα του λαού και βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί ο κόσμος να παραμείνει, να εργαστεί, να μεγαλώσει τα παιδιά του και να ζήσει με ασφάλεια στη βόρεια Εύβοια».

Ανέδειξε την αμείλικτη πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της βόρειας Εύβοιας, αποδεικνύοντας ότι τα περί «ανάπτυξης» που προβάλλουν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν αφορούν τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής.

«Την ώρα που μας μιλούν για ανάπτυξη, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε δυο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, μας μιλούν για το τουριστικό θαύμα όταν εμείς δεν έχουμε ούτε τα χρήματα ούτε τον χρόνο για λίγες μέρες διακοπές», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το 30% - 40% της αγροτικής παραγωγής έχει εγκαταλειφθεί, και οι αγρότες δεν μπορούν καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να συντηρήσουν τα κοπάδια τους και οι μελισσοκόμοι να ανταποκριθούν στα έξοδα, σχολεία συγχωνεύονται, οικογένειες εγκαταλείπουν τα χωριά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Ιστιαίας και Μαντουδίου, καθώς και στην έλλειψη ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας.

Καταλήγοντας ο Μπ. Τσιβίκας κάλεσε να δυναμώσει η συσπείρωση στο Σωματείο και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η αγωνιστική ετοιμότητα. Μάλιστα έχει ήδη αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα, με νέα κινητοποίηση και κάθοδο στην Αθήνα αν δεν δοθούν άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ έκανε γνωστό ότι κάτω από την πίεση του αγώνα έχει οριστεί συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας την Τρίτη 21 Ιούλη.

«Η βόρεια Εύβοια δεν είναι πεδίο κερδοφορίας για τους μεγάλους ομίλους. Είναι ο τόπος μας, και θα αγωνιστούμε για να παραμείνει τόπος ζωής, δουλειάς και αξιοπρέπειας για εμάς και τα παιδιά μας.

Από τη σημερινή μας συγκέντρωση στέλνουμε συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση: Η περίοδος των συζητήσεων, των προφορικών δεσμεύσεων και της μετακύλισης των ευθυνών τελείωσε.

Δεν φοβηθήκαμε τις φλόγες, δεν θα φοβηθούμε τα εμπόδια. Δεν θα φοβηθούμε τη μάχη. Ολοι μαζί, ενωμένοι και οργανωμένοι μέσα από το Σωματείο μας, θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση».