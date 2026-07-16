ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Θεριεύουν οι συγκρούσεις για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ολο και πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στο Ιράν, τους συνεχείς βομβαρδισμούς υποδομών του και τις απειλές των ΗΠΑ, που όμως δείχνουν και τα ζόρια που συναντούν στο να ελέγξουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, πεδίο που αποτελεί κομμάτι του μεγαλύτερου γεωστρατηγικού «παζλ» στη σφοδρή σύγκρουση με ανταγωνιστές, κυρίως με την Κίνα.

Η ιρανική ηγεσία προειδοποιεί ότι είναι σε ετοιμότητα να σταματήσει «όλες τις εξαγωγές Ενέργειας από τη Μέση Ανατολή», λόγω του νέου ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν προχθές από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. «Η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή ή θα είναι δυνατή για όλους ή για κανέναν», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Αυτά ενώ τη Δευτέρα, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σαναά, πρωτεύουσας της Υεμένης, οι φιλο-ιρανοί Χούθι του κινήματος «Ανσάρ Αλλάχ», που ελέγχουν την περιοχή, απείλησαν με κλείσιμο και των στρατηγικών Στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ («Πύλη των Δακρύων»). Τα Στενά αυτά βρίσκονται μεταξύ της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας στο Κέρας της Αφρικής, και συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν και κατ' επέκταση τον Ινδικό Ωκεανό.

Νέες αμερικανικές απειλές για καταστροφές υποδομών

Η ανακοίνωση του Ιράν εκδόθηκε ώρες μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ στο «Fox News» ότι αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν να διαπραγματευτούν» μια τελική συμφωνία οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και γέφυρες. Αφησε επίσης υπόνοιες για σφοδρό βομβαρδισμό των γρανιτένιων υπόγειων εγκαταστάσεων του Ιράν σε μεγάλο βάθος στα έγκατα του όρους Pickaxe, νότια της Τεχεράνης.

«Θα εξουδετερώσουμε το όρος Pickaxe. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι. Αφήστε τους να μάθουν ότι ερχόμαστε και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι' αυτό», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το βουνό και παρόλο που δεν καταγράφεται τρέχουσα δραστηριότητα, «πιθανότατα θα δώσουμε ένα πλήγμα σχετικά σύντομα».

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τις επιθέσεις στο Ιράν

Από αργά το βράδυ της Τρίτης μέχρι τουλάχιστον χτες το απόγευμα καταγράφηκε νέος γύρος επιθέσεων στο Ιράν από τις Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με ό,τι συνήθιζαν μέχρι προχτές, οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση κατά του ιρανικού νησιού Χένγκαμ χτες στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο ανάλογων επιθέσεων σε άλλα νησιά του Ιράν (Κεσμ, Κις, Αμπού Μούσα κ.λπ.) τις τελευταίες μέρες.

Κατά την CENTCOM, το τελευταίο 24ωρο χτυπήθηκαν υποδομές ραντάρ και αεράμυνας, υποδομές ή εγκαταστάσεις πυραύλων, drones κ.ά., προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα ιρανικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων που επιλέγουν παράτολμα να ακολουθήσουν τις συστάσεις των ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τις υποδείξεις του Ιράν για ασφαλή διέλευση από τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές επιθέσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στις παραπάνω εγκαταστάσεις, αλλά και θύματα.

Χτες ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 7 μέρες εξαιτίας των αμερικανικών επιθέσεων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 35 άνθρωποι και το τελευταίο 24ωρο τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 300.

Επιπλέον, ο νέος γύρος επιθέσεων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν χτες το απόγευμα προκάλεσε τον θάνατο 7 Ιρανών στρατιωτικών.

Ενδεικτικό της καθημερινής κλιμάκωσης των συγκρούσεων είναι και το γεγονός ότι η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) από τη 1 π.μ. της 15ης Ιούλη μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες χτες πραγματοποίησε κατά κύματα επιθέσεις συνολικής διάρκειας περίπου 7 ωρών. Κατά την CENTCOM, μέσα στο τελευταίο επταήμερο οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» χτύπησαν 7 εμπορικά πλοία, προκαλώντας τον θάνατο «περίπου 12 ατόμων», ενώ αρκετά ακόμα άτομα αγνοούνται ή τραυματίστηκαν.

Ιρανικά αντίποινα

Από αργά το βράδυ της Τρίτης οι Ιρανοί ξεκίνησαν τα δικά τους αντίποινα σε χώρες με αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο εναντίον του, επιλέγοντας τέτοιες εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Οι ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις «έδειξαν ότι οποιαδήποτε επίθεση στο ιρανικό έδαφος θα απαντηθεί ανάλογα και αποφασιστικά. Δεν έχουμε σχέδια για διαπραγματεύσεις προς το παρόν και εστιάζουμε στην άμυνα. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ένα σετ αμοιβαίων υποχρεώσεων και ενόψει της παραβίασής τους από την άλλη πλευρά, εμείς επίσης θα απόσχουμε από την τήρηση των υποχρεώσεών μας. Πρόκειται για αρχή που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το μονοπάτι στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ.

Αργότερα χτες το βράδυ στο Ερμπίλ του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ καταρρίφθηκε drone φορτωμένο με εκρηκτικά, από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας πάνω από την πόλη. Το (άγνωστης προέλευσης) drone έπεσε κοντά στο αμερικανικό προξενείο της πόλης.

Πάντως το Κατάρ εξαιρέθηκε από τα ιρανικά αντίποινα και χτες, για ένα ακόμα 24ωρο, πιθανώς γιατί αφενός το εμιράτο παίζει εκ νέου ρόλο στο διπλωματικό παζάρι (παρά τα προβλήματα) μεταξύ Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, αφετέρου επειδή χτες μετέβη στην Ντόχα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για να παραστεί στην κηδεία του πρώην εμίρη, Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος πέθανε την Κυριακή.

Στις ΗΠΑ το Σάββατο ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου σχεδιάζει να ταξιδέψει το Σάββατο 18 Ιούλη στις ΗΠΑ, όπου επιδιώκει να συναντηθεί με τον Τραμπ. Σύμφωνα με το «Bloomberg», Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή για τον συντονισμό της συνάντησης, αν και μέχρι χτες το βράδυ η πραγματοποίηση της συνάντησης δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου αξιοποιεί ως αφορμή την παρουσία του στην κηδεία του σιωνιστή γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ και πέθανε το Σάββατο.

Στο μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές μπλόκαραν την ψήφιση νομοσχεδίου για τον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου Πολέμου του 2027, που ξεπερνά τα 1,15 τρισ. δολάρια, σε ένδειξη δυσαρέσκειας για την απόφαση του Τραμπ να μη ζητήσει τη γνώμη του Κογκρέσου σχετικά με τον νέο γύρο συγκρούσεων με το Ιράν.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, το σχετικό νομοσχέδιο (γνωστό ως NDAA), μολονότι υπερψηφίστηκε, με 50 ψήφους υπέρ και 46 κατά, δεν έγινε δυνατό να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 60 ψήφους της 100μελούς Γερουσίας. Η εξέλιξη αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις σφοδρές ενδοαστικές κόντρες στις ΗΠΑ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τον πόλεμο και το πώς θα τον πλασάρουν στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βιώνει τις συνέπειες με την «πολεμική» ακρίβεια.