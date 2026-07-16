ΤΟΥΡΚΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Επεκτείνουν την «αμυντική συνεργασία» τους

Τη σταθερή τους συνεργασία στην «άμυνα» διευρύνουν Τουρκία και Αίγυπτος, που μετά την αποκατάσταση των διμερών τους σχέσεων ενισχύουν σημαντικά τους δεσμούς τους σε μια σειρά κρίσιμους τομείς.

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Τουρκία ο Αιγύπτιος υπουργός Αμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, στρατηγός Ασραφ Σάλεμ Ζάχερ, υπεγράφη διμερής συμφωνία κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) Χαλούκ Γκιόργκουν. Οπως εξήγησε ο δεύτερος, οι δύο πλευρές συζήτησαν ευκαιρίες συνεργασίας στην «αμυντική» βιομηχανία, αλλά και πιθανούς τομείς κοινής ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η δε επιστολή προθέσεων θα καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα ο Γκιόργκουν υπογράμμισε ότι η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας θα συμβάλει αφενός στην «περιφερειακή ασφάλεια», αφετέρου στην ενίσχυση των «αμυντικών δυνατοτήτων» των δύο χωρών.

Ο Ζάχερ συναντήθηκε και με τον Τούρκο υπουργό Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, με στόχο - σύμφωνα με επίσημη αιγυπτιακή ανακοίνωση - «να συζητηθεί η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών σε διάφορους τομείς».

Το αραβικό δίκτυο «Al Monitor» σε σχετικό του ρεπορτάζ υπενθύμισε ότι τον περασμένο μήνα βρέθηκε στο Κάιρο ο Τούρκος στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου για την 5η συνεδρίαση της διμερούς Επιτροπής Στρατιωτικής Συνεργασίας, «που στοχεύει στον συντονισμό κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων» Τουρκίας και Αιγύπτου. Τον Σεπτέμβρη του 2025 οι δύο χώρες πραγματοποίησαν κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, ενώ μόνο στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συμμετείχαν σε τουλάχιστον τέσσερις διμερείς ή πολυεθνικές ασκήσεις, με πιο πρόσφατα τα γυμνάσια «Golden Eagle 2026» στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης μάχης των Αιγυπτιακών Αερομεταφερόμενων Διοικήσεων.

Το «Al Mοnitor» σχολίαζε ότι «για την Αγκυρα η συνεργασία με την Αίγυπτο θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστάθμιση της διευρυνόμενης ευθυγράμμισης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας πως συν τοις άλλοις Κάιρο και Αγκυρα συμμετέχουν και στο νεοσύστατο σχήμα μουσουλμανικών χωρών R-4 («Regional Four») μαζί με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.