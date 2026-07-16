ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νέο μπαράζ επιθέσεων σε υποδομές και τάνκερς

Κλιμακώνονται καθημερινά οι εκατέρωθεν επιθέσεις στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με κρίσιμες υποδομές και τάνκερς. Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χτες δύοστις περιοχές τουκαι του, προκαλώντας πυρκαγιές στο συγκρότημα της Gazprom Neftekhim Salavat, καθώς και στο διυλιστήριο, πλήγματα που επιβεβαίωσαν και οι ρωσικές αρχές. Αντίστοιχα, ουκρανικό drone χτύπησε ένα ρωσικό ελικόπτερο Mi-28N κοντά στο Βιαζοβογιέ στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο ανακοίνωσε την έναρξη επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα. Τα πρώτα 20 δεξαμενόπλοια φέρονται να χτυπήθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Με βάση τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, μεταξύ 6 και 15 Ιουλίου καταστράφηκαν 136 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», αν και η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοιου μεγέθους απώλειες.

Ευρωατλαντικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία ανέστειλε τη ναυτιλία μέσω της Διώρυγας Αζόφ - Ντον, η οποία συνδέει τη θάλασσα με τον ποταμό Ντον, καθώς και μέσω του Πορθμού Κερτς, που συνδέει τη Θάλασσα του Αζόφ και τη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που το Κρεμλίνο επίσης δεν επιβεβαιώνει. Παρά ταύτα, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας παραδέχτηκε ότι ίσως χρειαστεί να εκτρέψει τα πλοία που μεταφέρουν φορτία μακριά από την Αζοφική Θάλασσα, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να βομβαρδίζει τα ρωσικά πλοία εκεί.

Μέσα σε όλα αυτά, περισσότερο «λάδι» ρίχνει και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ρεσάλτα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ αποφάσισε πρόσφατα να επεκτείνει την εντολή της επιχείρησης «IRINI», της ναυτικής της αποστολής στη Μεσόγειο που αρχικά είχε συσταθεί για την επιβολή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, προκειμένου να μπορεί να σταματάει και να ελέγχει ρωσικά πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Επίσης η ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει κατά έναν χρόνο, μέχρι τον Μάρτιο 2028, την προστασία σε Ουκρανούς πρόσφυγες, αρκεί να μην είναι σε ηλικία στράτευσης, καθώς το ουκρανικό καθεστώς έχει πρόβλημα να στρατολογήσει νέους στρατιώτες για τις ανάγκες της σύγκρουσης που γίνεται για τα συμφέροντα των αστών.

Συμφωνία με ΕΕ για συμπαραγωγή drones

Ηγέτες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και αξιωματούχοι της ΕΕ έφτασαν χτες στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Μεταξύ αυτών είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίσης, πήγαν ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλ. Βούτσιτς, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Ν. Νταν.

Εκεί υπέγραψαν μια νέα πολεμική συμφωνία, που την ονομάζουν «Σύμπραξη Αμυντικής Βιομηχανίας», όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκαλώντας το Κίεβο «πάροχο ασφάλειας δικτύου για την Ευρώπη». Πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά τα drones, με την Ουκρανία να αποτελεί πάροχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής, καθώς όλο και περισσότερο τα πολεμικά μέτωπα συναντιούνται.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία και 9 ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στη «συμμαχία των προθύμων» ίδρυσαν πρόσφατα τον «Συνασπισμό Αντιβαλλιστικών Πυραύλων», συνεργαζόμενοι για την από κοινού ανάπτυξη των συστημάτων αεράμυνας Freya, εν μέσω των κρίσιμων ελλείψεων του Κιέβου σε αναχαιτιστικά συστήματα Patriot.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο εξασφάλισε άδεια για να χρησιμοποιήσει μια δόση ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δάνειο της ΕΕ, προκειμένου να αγοράσει εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Κίνα, αναφέρουν οι «Financial Times». Η δόση αυτή είναι η πρώτη από ένα ευρύτερο δάνειο στήριξης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για πολεμικές προμήθειες. Με αυτή την κίνηση, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει κεφάλαια από ένα πολεμικό δάνειο της ΕΕ σε κινεζικά εξαρτήματα, αποκαλύπτοντας έτσι την εξάρτηση της Ευρώπης από το Πεκίνο για κρίσιμα εξαρτήματα, στο ράλι της ενίσχυσης της δικής της πολεμικής βιομηχανίας.

Στον απόηχο της συνάντησης των «Προθύμων», η Γερμανία ενδέχεται να μη συμμετάσχει στις πρώτες στρατιωτικές ασκήσεις της πολυεθνικής δύναμης που προορίζεται για την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPA. Οι ασκήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν αυτό το φθινόπωρο στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Απάντηση της Ρωσίας

«Η ανάπτυξη οποιωνδήποτε στρατιωτικών δυνάμεων από τον Συνασπισμό των Προθύμων στην Ουκρανία θα ήταν απαράδεκτη και θα γίνονταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων προειδοποιεί ότι ένα τεράστιο απόθεμα όπλων και στρατιωτικών «εργολάβων» που έχουν δοκιμαστεί σε μάχες στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα «χτυπήσει» τις παγκόσμιες αγορές και είναι πιθανό να καταλήξει στην αφρικανική ήπειρο.

«Αν κρίνουμε με βάση την ιστορία, οι αφρικανικές χώρες θα απορροφήσουν ένα σημαντικό ποσό αυτού του πλεονάσματος, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο και την ένταση των συγκρούσεων στην ήπειρο», έγραψαν σε άρθρο τους οι ερευνητές του Συμβουλίου στις 15 Ιούνη.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Αφρική, με τη μορφή χιλιάδων μισθοφόρων των Africa Corps, όπως λέγεται τώρα η γνωστή Ομάδα Wagner.