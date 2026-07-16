ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ανακοίνωσε αποχώρηση από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

«Πιστεύω ότι η λύση σε αυτήν τη σύγκρουση δεν έγκειται στην παράτασή της με στρατιωτικά μέσα, αλλά σε μια ισχυρή διπλωματική αποστολή», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, ανακοινώνοντας ότι η χώρα του πλέον δεν έχει θέση στη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», όπου ευρωπαϊκές χώρες πρωτοστατούν σε έναν ακόμα «αντιρωσικό» συντονισμό, με το βλέμμα στραμμένο και στις μεταπολεμικές ισορροπίες στην Ουκρανία, γενικά στην Ευρώπη.

Ο Ράντεφ διαμήνυσε ότι «δεν είμαστε μέρος ενός συνασπισμού που επιμένει στη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία», εκφράζοντας ξανά τις σοβαρές επιφυλάξεις της κυβέρνησης που ανέλαβε καθήκοντα στη Σόφια τον Απρίλη για την «αντιμετώπιση της Ρωσίας» με τα μέσα που προκρίνει σήμερα η ΕΕ.

«Οι αποφάσεις που αφορούν τη συλλογική μας ασφάλεια έχουν διάφορες μορφές και λαμβάνονται σε διάφορα μέρη. Και προτάσεις - ιδέες έχουμε δει πολλές μέχρι στιγμής», σημείωσε ο Ράντεφ, προσθέτοντας ότι αποφάσεις λαμβάνονται «εντός ΕΕ, εντός ΝΑΤΟ, όπου η Βουλγαρία έχει το δικό της βάρος». Αναφέρθηκε επίσης σε παζάρια που έγιναν τον Ιούνη ως προς τους όρους της συνέχισης σειράς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στα οποία η Σόφια έθεσε όρους για να μην ασκήσει βέτο, επικαλούμενη «σημαντικό κίνδυνο για τη λειτουργία της "Lukoil"», που είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές καυσίμων κίνησης στη Βουλγαρία, αλλά και διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο. «Για πρώτη φορά η Βουλγαρία διακήρυξε ανοιχτά το εθνικό της συμφέρον, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το τρομερό σε μια χώρα που υπερασπίζεται το εθνικό της συμφέρον. Αυτή η συμπεριφορά είναι σεβαστή από όλους τους άλλους εταίρους», συνέχισε ο Ράντεφ.

Τέλος, επέμεινε ξανά ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα οφέλη και αποτελέσματα από την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Οταν επιβάλλουμε το 21ο πακέτο κυρώσεων, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο και τι συμβαίνει με τα προηγούμενα 20 πακέτα κυρώσεων. Σαφώς δεν επιτυγχάνουν τον στόχο. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι δομημένες έτσι ώστε πάνω απ' όλα να μη βλάπτουν τις χώρες που τις επιβάλλουν», ανέφερε.

Θυμίζουμε ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας είχε τονίσει πως η Σόφια θα συμμετάσχει στη βοήθεια που προσφέρει το ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, αλλά σύμφωνα με τις «δυνατότητές» της, για τις οποίες αργότερα άρχισε να περιγράφει σοβαρές δυσκολίες. Επίσης, στις 9 Ιούνη ο Βούλγαρος υπουργός Αμυνας Ντίμιταρ Στογιάνοφ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα σταματήσει να δωρίζει όπλα στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι οι (εμπορικές) πωλήσεις όπλων θα συνεχιστούν.