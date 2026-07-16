ΑΠΕΡΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

«Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος»

Στις 8.30 π.μ. η απεργιακή συγκέντρωση στο Συντριβάνι στον Ασπρόπυργο και στις 11 π.μ. παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας | Μέχρι την τελευταία ώρα η μάχη των συνδικάτων σε εργοστάσια, αποθήκες και γειτονιές

Από τα ξημερώματα χτες, όπως και κάθε μέρα, οι δρόμοι γύρω από τις μεγάλες αποθήκες του Ασπροπύργου γέμιζαν φορτηγά. Εμπορεύματα μπαίνουν και βγαίνουν ασταμάτητα από τις εγκαταστάσεις των logistics. Ανάμεσά τους κινούνται μικρά λεωφορεία και βαν εργολαβικών εταιρειών, που μεταφέρουν κατά ομάδες τους εργάτες στις βάρδιες.

Εξω από τις πύλες βρέθηκαν μέλη της διοίκησης του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Μοιράζουν την ανακοίνωση, προλαβαίνουν να πουν δυο κουβέντες στους εργαζόμενους την ώρα που κατεβαίνουν βιαστικά από τα οχήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργολαβικές εταιρείες επιχειρούν να αποτρέψουν ακόμα και αυτήν τη σύντομη επαφή, αφήνοντας τους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις και όχι έξω από τις πύλες.

Το απεργιακό κάλεσμα φτάνει όμως παντού και με τις μεγαφωνικές των συνδικάτων και τις ντουντούκες, έξω από εργοστάσια και αποθήκες, μεταφέροντας το μήνυμα της σημερινής 24ωρης πανθριασιακής απεργίας: Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς και να δοθεί μαζική απάντηση στο νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος!

Στους ίδιους δρόμους όπου η διακίνηση των φορτίων οργανώνεται με ακρίβεια λεπτού, διακινείται και η εργατική δύναμη που κινεί τις αποθήκες, κατακερματισμένη ανάμεσα σε διαφορετικούς εργολάβους. Οι εργάτες μεταφέρονται εκεί όπου χρειάζονται και για όσο τους χρειάζεται η παραγωγή, ώστε να δουλέψουν εντατικά και να αυξήσουν τα κέρδη των ομίλων. Για την ταχύτητα και την ασφάλεια των εμπορευμάτων υπάρχουν συστήματα και πρωτόκολλα. Ομως, για τους ανθρώπους που δημιουργούν τον πλούτο, τα μέτρα προστασίας λογαριάζονται ως κόστος. Αυτό αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο την περασμένη βδομάδα...

Να μη γίνει συνήθεια η βαρβαρότητα

Η σημερινή απεργία αποτελεί

Ο εργάτης που σκοτώθηκε, σύμφωνα με όσα έχουν εξακριβώσει τα συνδικάτα, ζούσε μέσα στον χώρο δουλειάς. Εκεί εργαζόταν, έτρωγε και κοιμόταν. Μια ολόκληρη ζωή κλεισμένη στο εργοστάσιο, αποκαλυπτική για τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς που έχουν διαμορφώσει η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις πίσω από τη βιτρίνα της «ανάπτυξης», της «ΕΡΓΑΝΗΣ» και της ψηφιακής κάρτας.

Στις συζητήσεις με τους εργαζόμενους, η ανησυχία για τον κίνδυνο ενός νέου Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης είναι διάχυτη. Ταυτόχρονα καταγράφεται και η δυσκολία, η συνήθεια που γεννά η καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο. «Οι συνάδελφοι είναι συνηθισμένοι να βλέπουν καπνούς πάνω από τον Ασπρόπυργο. Πάντα κάτι καίγεται», μετέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενη, μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Ακριβώς αυτήν τη συνήθεια που μετατρέπεται και σε συμβιβασμό με τον κίνδυνο στο μεροκάματο καλούν τα συνδικάτα να σπάσουν οι εργαζόμενοι. Να μη θεωρήσουν φυσιολογική την εικόνα των διάσπαρτων εστιών καύσης σκουπιδιών και άλλων υλικών, τους καπνούς που υψώνονται συχνά πάνω από τον Ασπρόπυργο, αλλά και τα σοβαρότερα περιστατικά, όταν μια φωτιά ή έκρηξη σε χώρο δουλειάς σκεπάζει ολόκληρη την περιοχή με τοξικό νέφος. Να μη συμβιβαστούν με το ότι ο άνθρωπος φεύγει για το μεροκάματο χωρίς να ξέρει αν θα επιστρέψει όρθιος. Να οργανωθούν στα σωματεία τους και να επιβάλουν τα μέτρα προστασίας που αρνούνται κράτος και εργοδοσία.

Θετικό κλίμα και αποφασιστικότητα στο Μέταλλο

Τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας έδωσε μέχρι την τελευταία ώρα και το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

Στη «MEVACO» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έγιναν στη ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές ΑΕ στον Ασπρόπυργο, στις επιχειρήσεις «Δημητρίου» στη Μαγούλα και «Παπαδάκης» στη Μάνδρα. Στην ΕΤΕΜ, επίσης στη Μαγούλα, το επιχειρησιακό Σωματείο που μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής, οργάνωσε συγκεντρώσεις ανά τμήμα, συζητώντας με τους εργαζόμενους την ανακοίνωσή του για την απεργία.

«Το κλίμα για τη συμμετοχή στην απεργία είναι θετικό. Υπάρχει διάθεση και οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τη σημασία της. Το περιεχόμενο που βάζουμε βρίσκει ανταπόκριση», σημείωσε στον «Ριζοσπάστη» ο Λάμπρος Χαντζάρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.

Οπως πρόσθεσε, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πλέον πιο έντονα όχι μόνο τον κίνδυνο μέσα στον δικό τους χώρο δουλειάς, αλλά και τον συνολικό κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή από ένα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης. Αυτή η ανησυχία μετατρέπεται σε αποφασιστικότητα για τη στήριξη της απεργίας.

Μια εβδομάδα μετά το έγκλημα, νέες παγίδες θανάτου

Την ίδια στιγμή, χειροπιαστή επιβεβαίωση όσων καταγγέλλουν τα συνδικάτα αποτέλεσε ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε χτες στην επιχείρηση «Παράβαλος Υιοί Μ. ΟΕ» στον Ασπρόπυργο, έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων και αίτημα του Συνδικάτου Μετάλλου.

Στον έλεγχο συμμετείχαν η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας Ασπροπύργου και το Συνδικάτο, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν σε έγγραφο της Επιθεώρησης.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ανυπαρξία πιστοποιητικού πυρασφάλειας, με την επάρκεια των πυροσβεστήρων να μην τεκμηριώνεται από τεχνική μελέτη. Εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες τροχίσματος, κοπής με οξυγόνο και λέιζερ χωρίς στοιχειώδη Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως μάσκες, ωτοασπίδες και προστατευτικά για τον κορμό και τα άκρα.

Καταγράφηκε επίσης επικίνδυνη λειτουργία στράντζας, χωρίς προστατευτικό για την αποφυγή εγκλωβισμού των άκρων και με βλάβη στο χειριστήριο ελέγχου της καθόδου. Διαπιστώθηκαν εργασίες συγκόλλησης και χειρισμού δοχείων αερίων υπό πίεση χωρίς πιστοποιημένους τεχνίτες και χωρίς προστατευτικό παραβάν, καθώς και πλήρης απουσία συστήματος απαγωγής αερίων.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν ακόμα στις γερανογέφυρες, στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, στους διαδρόμους ασφαλείας, στα αποδυτήρια και στους χώρους υγιεινής, παρά τις προηγούμενες παρατηρήσεις και τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί.

Μόλις μία εβδομάδα μετά την έκρηξη που άφησε έναν νεκρό και δύο εργάτες να παλεύουν για τη ζωή τους, ένας ακόμα χώρος δουλειάς στην ίδια περιοχή αποδεικνύεται παγίδα θανάτου. Η πραγματικότητα αυτή γκρεμίζει κάθε προσπάθεια να παρουσιαστεί το νέο έγκλημα ως «μεμονωμένο περιστατικό» ή «κακιά στιγμή».

Διευρύνεται το απεργιακό μέτωπο

Σήμερα, το Θριάσιο απεργεί. Για να μη γίνει η επόμενη έκρηξη ένας ακόμα ματωμένος σταθμός. Για να μη γίνει κανονικότητα το «πάντα κάτι καίγεται». Για να επιβάλουν οι εργαζόμενοι, με την οργάνωση και τον αγώνα τους, το δικαίωμα να δουλεύουν και να ζουν με ασφάλεια.

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία απευθύνουν τα συνδικάτα - σωματεία: Μετάλλου, Ενέργειας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Τύπου - Χάρτου, Οικοδόμων. Επίσης, το «Αγωνιστικό Μέτωπο» Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Απόφαση συμμετοχής έχουν πάρει επίσης τα επιχειρησιακά Σωματεία στη «Vivechrom», στην HQF - «Κανάκη» και στην ΕΤΕΜ - «Cosmos».

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται ακόμα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας - Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, η Ενωση ΕΒΕ Ελευσίνας - Μάνδρας, η Ενωση ΕΒΕ Ασπροπύργου, τα Σωματεία Συνταξιούχων Ασπροπύργου, Φυλής και ΙΚΑ Ελευσίνας, η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, οι Σύλλογοι Γυναικών Ασπροπύργου, Ζεφυρίου και Ανω Λιοσίων και το Παράρτημα ΕΣΥΝ Αχαρνών - Φυλής.

Με στάση εργασίας από τις 7 π.μ. έως τις 3 μ.μ. συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».