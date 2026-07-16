ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αύριο το λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης των σωματείων

Μεγάλο λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης οργανώνουν αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο «Soul», τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, ΣΕΤΕΠΕ, Μετάλλου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και Εμποροϋπαλλήλων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν εκπρόσωποι εργαζομένων από χώρους και κλάδους που δέχτηκαν την αλληλεγγύη στους αγώνες που ανέπτυξαν το προηγούμενο διάστημα.

Στον χώρο θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση των παιδιών με καλοκαιρινές κατασκευές, παιχνίδια, Zumba και ξέφρενο πάρτι.

«Να γεμίσουμε από εκείνη την αισιοδοξία που βγαίνει όταν καταλαβαίνουμε πως εμείς είμαστε οι πολλοί, αυτοί που πρέπει να χαμογελάνε γιατί έχουν το δίκιο με το μέρος τους», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν τα σωματεία, μπροστά και στο μεγάλο πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».