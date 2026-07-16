ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Γενική Συνέλευση σήμερα για τη συνέχεια του αγώνα

Δύο χρόνια μετά τις απολύσεις και το οριστικό λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ, το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας συνεχίζει να δίνει μαχητικό «παρών» και σε αυτήν τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών κυβέρνησης και ΕΕ, παλεύοντας για τη διασφάλιση της δουλειάς και των δικαιωμάτων όλων των απολυμένων, για καθετί που αφορά τη ζωή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Πέμπτη στις 8.30 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου (οικισμός ΛΑΡΚΟ) προχωρά σε Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να σχεδιαστεί η συνέχεια του αγώνα για τη διασφάλιση της εργασίας και της ζωής των απολυμένων και των οικογενειών τους, για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, για να μη μαραζώσει ο τόπος τους.

Η αγωνιστική δράση του Σωματείου, μάλιστα, με τη συσπείρωση των εργαζομένων συνεχίζει να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση προωθεί την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης των απολυμένων κάτω των 54 ετών για δύο ακόμα χρόνια, ενώ προς διεκδίκηση παραμένουν ακόμα αρκετά αιτήματα, που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνέλευση.