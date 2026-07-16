ΗΠΑ - ΙΡΑΚ

Οι Αμερικανοί στρατιώτες φεύγουν, οι εταιρείες μένουν

2026 The Associated Press. All

Μετά τις συναντήσεις που είχε την Τρίτη το βράδυ στην Ουάσιγκτον ο Ιρακινός πρωθυπουργόςμε τον Πρόεδροκαι με τον υπουργό Πολέμουανακοινώθηκε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από το Ιράκ έως τις 30 Σεπτέμβρη, μετά από 23 χρόνια.

Στην προχτεσινή συνάντησή του με τον Αλί Ζαΐντι ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «δεν χρειάζεται άλλο εκεί», πλέκοντας στη συνέχεια το εγκώμιο του νέου πρωθυπουργού για τις «ικανότητές» του, «όχι μόνο στο Ιράκ» αλλά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις «εντεινόμενες σχέσεις» της ιρακινής κυβέρνησης με τις αμερικανικές εταιρείες. «Οι αμερικανικές δυνάμεις θα φύγουν από το Ιράκ έως τις 30 Σεπτέμβρη αλλά οι αμερικανικές εταιρίες θα παραμείνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προέβλεψε ακόμα ότι θα ανακοινωθούν «τεράστιες» νέες συνεργασίες στον πετρελαϊκό κλάδο αυτή ή την επόμενη βδομάδα.

Ως γνωστόν τα αμερικανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στο Ιράκ μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση του 2003, πραγματοποιώντας ολέθρια εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας για σειρά ετών σε βάρος του ιρακινού λαού. Το 2007 οι Αμερικανοί στρατιώτες ξεπερνούσαν τους 170.000, ενώ μετά το 2021 περιορίζονται σε περίπου 2.500 άτομα.

Παζάρια για νέες μπίζνες και αγωγούς...

Στο φόντο της επίσκεψης Ζαΐντι, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Ιράκ και της Συρίας για την ανακατασκευή ενός αγωγού αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ αναμένουν ότι αμερικανικές εταιρείες θα διαδραματίσουν ρόλο στην προώθηση της κατασκευής και της αποκατάστασης του αγωγού, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τους παραγωγούς πετρελαίου να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οπως μεταδίδει το «Bloomberg», μια τέτοια παράκαμψη θα περιορίσει τη μελλοντική επιρροή του Ιράν στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος σε Ιράκ και Συρία, Τομ Μπάρακ, έχει κάνει ήδη συζητήσεις με Ιρακινούς και Σύρους αξιωματούχους, καθώς και με εταιρείες, όπως το ενεργειακό μονοπώλιο «Chevron», σχετικά με την αποκατάσταση ενός αγωγού που ξεκινά από το Ιράκ και φτάνει στη δυτική ακτή της Συρίας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ανακατασκευή του αγωγού από το Κιρκούκ προς την Μπανιγιάς (της βορειοδυτικής συριακής επαρχίας Ταρτούς), που παραμένει κλειστός εδώ από δύο δεκαετίες.

Τα κράτη που επιθυμούν και προσπαθούν ενεργά να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ είναι κυρίως οι χώρες του Περσικού Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ, Ιράκ), καθώς και οι μεγάλοι δυτικοί και ασιατικοί εισαγωγείς Ενέργειας (ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενωση, Ινδία), που θέλουν να απεξαρτηθούν από ένα γεωπολιτικό «σημείο πνιγμού» (chokepoint) που ελέγχεται από το Ιράν.