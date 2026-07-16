ΒΕΛΓΙΟ

Κινδύνευσαν δεκάδες λιμενεργάτες στην Αμβέρσα

2026 The Associated Press. All

Νέα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε στο Βέλγιο, μία σχεδόν μέρα μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά που σημειώθηκε την Τρίτη σε μεγάλο εργοτάξιο όπου δούλευαν εκατοντάδες εργάτες στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Το λιμάνι της Αμβέρσας τέθηκε χτες σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, όταν διαπιστώθηκε διαρροή υδροφθορικού οξέος από εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο «MSC Mia Summer II», που είχε φτάσει το προηγούμενο βράδυ από βρετανικό λιμάνι.

Με δεδομένη την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης χημικής ουσίας, ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών, ιατρικών και λιμενικών δυνάμεων, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι εντοπίστηκαν με σοβαρά συμπτώματα, μετά την έκθεσή τους σε επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Συνολικά 127 άτομα εμφάνισαν προβλήματα, εκ των οποίων μάλιστα περίπου 100 χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Πολλά άτομα κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ αρκετοί εισήχθησαν για νοσηλεία, αφού εμφάνισαν σημαντικότερες αναπνευστικές δυσκολίες ή και ερεθισμούς.

Το υδροφθορικό οξύ που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, μεταξύ άλλων επειδή διεισδύει βαθιά στους ανθρώπινους ιστούς, χωρίς όμως να γίνεται άμεσα και εύκολα αντιληπτό, αν και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Αναθυμιάσεις από αυτό το αέριο συνδέονται με επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα, ζάλη και αδιαθεσία, ακόμα και διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, λόγω απορρόφησης φθορίου.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στον τερματικό σταθμό Deurganckdok, έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού - που μετά το Ρότερνταμ της Ολλανδίας αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι όλης της Ευρώπης. Το «MSC Mia Summer II», με σημαία Λιβερίας, είχε καταπλεύσει στην Αμβέρσα τη Δευτέρα το βράδυ προερχόμενο από το Φέλιξστοου της Βρετανίας.

Η κίνηση στο λιμάνι τροποποιήθηκε, ώστε - σύμφωνα με τις αρχές - να γίνουν έλεγχοι για τις διαστάσεις της διαρροής και πιθανές επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το πλοίο όσο και ευρύτερα.

Στο μεταξύ, δύο εργαζόμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, «σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», μετά τη φωτιά που ξέσπασε προχτές νωρίς το πρωί στις Βρυξέλλες, στο εμβληματικό κτίριο «Oxy», όπου τραγικό θάνατο βρήκαν έξι εργάτες. Στο πολυόροφο κτίριο - φτιαγμένο το 1971, έχει στεγάσει μεταξύ άλλων το δημαρχείο της πόλης αλλά και την έδρα της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας - όταν έπιασε φωτιά δούλευαν μέσα περίπου 250 άτομα. Τα τελευταία χρόνια ανακαινίζεται για να φιλοξενεί πολυτελή γραφεία εταιρειών, ξενοδοχεία κ.τ.λ.