ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατέρρευσε ξαφνικά πολυκατοικία στη Βαλένθια

Μια τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στη Βαλένθια της Ισπανίας αργά προχτές το βράδυ, περίπου 20 λεπτά αφού όσοι κατοικούσαν σε αυτήν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν.

Ενοικοι του κτιρίου δήλωσαν σε τοπικά ΜΜΕ ότι λίγο πριν τις 10 μ.μ. τη Δευτέρα άκουσαν παράξενους ήχους και είδαν ρωγμές να σχηματίζονται στους τοίχους του σπιτιού τους, αποφασίζοντας να βγουν γρήγορα από την πολυκατοικία. Λίγο μετά είδαν άναυδοι το σπίτι τους να ισοπεδώνεται μπροστά στα μάτια τους.

Οι αρχές ερευνούν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες εκσκαφής σε διπλανό οικόπεδο, ενώ εκκενώθηκε και τουλάχιστον άλλη μία πολυκατοικία του τετραγώνου, ώστε να ελεγχθεί η κατάστασή της.

Στο κτίριο που κατέρρευσε (στη γειτονιά Μπενετούσερ) υπήρχαν συνολικά 11 διαμερίσματα, στα οποία έμεναν οικογένειες πολύτεκνες, με ΑμεΑ κ.λπ. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι. Η περίπτωση αυτή έχει πολλά κοινά με το αντίστοιχο πρόσφατο περιστατικό με την κατάρρευση πολυκατοικίας στην χώρα μας, στα Πετράλωνα, που επίσης συνδέεται με εργασίες εκσκαφής που γίνονταν σε δίπλα οικόπεδο και προφανώς δεν είχαν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.