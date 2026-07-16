ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Θρύψαλα το αφήγημα για «δίκαιο» και «προηγμένο» κράτος στην καπιταλιστική ΕΕ

Σε ανακοίνωσή της για το πολύνεκρο εργοδοτικό έγκλημα στις Βρυξέλλες η ΚΟ Βελγίου του ΚΚΕ σημειώνει:

«6 εργάτες νεκροί και 2 με εγκαύματα είναι ο απολογισμός από το εργατικό "ατύχημα" στο υπό ανακαίνιση πολυτελές κτίριο OXY στο κέντρο των Βρυξελλών.Οι εργάτες βρήκαν φριχτό θάνατο μέσα σε ασανσέρ του κτιρίου.

Η φωτιά - που τα ακριβή αίτια έναρξής της διερευνώνται - επεκτάθηκε αστραπιαία και από τύχη δεν υπάρχουν άλλα θύματα μεταξύ των 250 εργατών που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο.

Τα συνδικάτα του Βελγίου εδώ και καιρό είχαν προειδοποιήσει και καταγγείλει τις πολλές διαφορετικές συμβάσεις και υπεργολαβίες που κυριαρχούν στον κλάδο των Κατασκευών, καθώς και τις ψευδείς δηλώσεις "αυτοαπασχόλησης", που σκοπό έχουν να απαλλάξουν τους εργοδότες από την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ακριβώς γι' αυτούς τους λόγους, άλλωστε, ακόμα υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα σε σχέση με την εκπαίδευση των εργαζομένων και το καθεστώς με το οποίο δούλευαν, αλλά και σε σχέση με την καταλληλότητα της χρήσης των ανελκυστήρων για μεταφορά ατόμων εκτός από εμπορεύματα.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό στο Βέλγιο των περίπου 50 νεκρών εργατών ετησίως (σημ. υπολογισμός με πολλούς "κόφτες") είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των εργατικών "ατυχημάτων" στις χώρες της ΕΕ. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που οδηγεί στις νεκρές εργάτριες και εργάτες της "Βιολάντα", του Ασπρόπυργου, του "εμβληματικού" για τα συμφέροντα του κεφαλαίου έργου στο Ελληνικό, και σε τόσους άλλους.

Στην πιο πρόσφατη καταγραφή οι χώρες της ΕΕ μετρούν 3.298 νεκρούς εργαζόμενους από "ατυχήματα" στον χώρο δουλειάς, με τον κλάδο των Κατασκευών μάλιστα να συγκεντρώνει το 24% των θανατηφόρων "ατυχημάτων".

Αυτή η αμείλικτη πραγματικότητα καταρρίπτει με κρότο το αφήγημα των "εγγυημένων εργασιακών δικαιωμάτων", του κράτους δικαίου που δήθεν απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις "προηγμένες χώρες της ΕΕ", επιχειρώντας να αποκρύψουν ότι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ταυτόχρονα πολιτική της ΕΕ, που υπηρετεί τα καπιταλιστικά κέρδη και στην οποία πίνουν νερό και δεσμεύονται να την προωθήσουν και οι εκάστοτε "νέοι" και "παλαιότεροι" επίδοξοι σωτήρες.

Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του κέρδους, της "ιερής" αρχής του "κόστους - οφέλους", που όλες οι κυβερνήσεις όλων των "αποχρώσεων" υπηρετούν, και για την εγγύηση των κερδών των μονοπωλίων νομοθετούν τις Οδηγίες - εκτρώματα.

Οι εργαζόμενοι όμως γνωρίζουμε καλά: Δύο κόσμοι βρίσκονται σε σύγκρουση! Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».