ΙΤΑΛΙΑ

Καταψηφίστηκε κυβερνητική τροπολογία για το εκλογικό σύστημα

Πρόωρες εκλογές ζητά η αντιπολίτευση στην Ιταλία, μετά και από την προχτεσινή απόρριψη τροπολογίας που κατέθεσε το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζιας Μελόνι «Αδελφοί της Ιταλίας» που συγκέντρωσε σε ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή 187 ψήφους, ενώ 188 ήταν εκείνοι που την καταψήφισαν.

Η τροπολογία αφορούσε την εκλογική μεταρρύθμιση που προωθείται, με στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα «σταθερών κυβερνήσεων» μέσα από την πριμοδότηση με εξτρά έδρες του κόμματος ή του συνασπισμού που τερματίζει πρώτος στις εκλογές, χωρίς όμως να διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά τη μυστική ψηφοφορία - όπως ζήτησε η αντιπολίτευση - δυνάμεις της αντιπολίτευσης όπως το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) ισχυρίζεται ότι οι «αντάρτες» της κυβερνητικής παράταξης είναι 36. Από τη μεριά της, η «Λέγκα» του Σαλβίνι, που μαζί με τη «Φόρτσα Ιτάλια» συγκυβερνούν με τους «Αδελφούς», ισχυρίζεται ότι δεν ξεπερνούν τους 31. Αλλα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας κάνουν λόγο για 20-25 «απώλειες, μόλις».

Από τη μεριά της, η Μελόνι απορρίπτει τις προτάσεις για πρόωρες εκλογές, επιμένοντας ότι αυτές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2027, όπως προβλέπεται κανονικά.

Αν και η συγκεκριμένη τροπολογία απορρίφτηκε, η μεταρρύθμιση συνολικά παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησης, με φόντο και τις ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα: Τον Ιούνη εμφανίστηκε το νεοσύστατο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με αποσκιρτήσαντες από τη «Λέγκα», την οποία μάλιστα ήδη προσπερνούν στις δημοσκοπήσεις.