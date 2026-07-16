ΣΟΥΔΑΝ

Αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας με στόχο ανταγωνιστές στην περιοχή

Σχέδιο 5 σημείων για τον «τερματισμό του πολέμου» στο Σουδάν παρουσίασε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας στην αραβική ειδησεογραφική ιστοσελίδα «The New Arab».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει εξασφάλιση ανθρωπιστικής εκεχειρίας και ανεμπόδιστης διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, προστασία πολιτών με ή χωρίς εκεχειρία, επίτευξη μόνιμη κατάπαυσης πυρός μέσω διαπραγματεύσεων και έναρξη ανεξάρτητου πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο διαδικασίας για μεταβίβαση της εξουσίας (την οποία σήμερα έχει ο Σουδανός στρατάρχης Αμπντέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν) σε πολιτική κυβέρνηση. Το πέμπτο μέρος του αμερικανικού σχεδίου αφορά τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση του Σουδάν.

Βέβαια, πίσω από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για το Σουδάν και τη δήθεν ευαισθησία για τη σύγκρουση κρύβεται η προσπάθειά τους να βάλουν στο χέρι τον τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας, που βρίσκεται στη Ζώνη του Σαχέλ, ένα ακόμα πεδίο σφοδρού ανταγωνισμού με άλλες δυνάμεις, πρωτίστως την Κίνα και τη Ρωσία, τα μονοπώλια των οποίων αλλά και μισθοφορικές δυνάμεις (στην περίπτωση της Ρωσίας) έχουν διεισδύσει στην περιοχή.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πάντως σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει συζητήσεις με στελέχη του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» πάνω στην πρόταση για «ανθρωπιστική εκεχειρία» και στο «ειρηνευτικό σχέδιο».

Ο ίδιος ζήτησε τον τερματισμό της έξωθεν υποστήριξης στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του Σουδάν, καλώντας άπαντες να συμβάλουν στην έναρξη εκεχειρίας και στη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.