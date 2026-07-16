ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Τη δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης για το πανάκριβο μαχητικό F-35 της «Lockheed Martin» που είχε ζητήσει το Κογκρέσο απαγόρευσε χτες το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι του Πενταγώνου εκτίμησαν πως η ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος, αξίας 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, περιείχε «Ελεγχόμενες Μη Διαβαθμισμένες Πληροφορίες» και ότι κανένα τμήμα της έκθεσης δεν μπορούσε να δημοσιοποιηθεί.

ΛΑΝΣΙΝΓΚ.- Παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρροια έχει πλέον μολύνει χιλιάδες ανθρώπους σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χτες ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή. Επειδή η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανόν σημαντικά υψηλότερος. Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η αλυσίδα εστιατορίων φαστ φουντ «Taco Bell» να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου καθώς η «Taco Bell» αφαίρεσε προ ημερών το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού της σε μερικές τοποθεσίες κυρίως της πολιτείας Μίσιγκαν.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε χτες έναν άνδρα που απείλησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Telegraph».

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- Αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση δολοφονίας και βιασμού μιας ανήλικης, μόλις 11 χρονών, στην Ινδία, όπου εκτιμάται ότι όλο το 2025 σημειώθηκαν 69.191 σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών. Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι του για να πάει σε γιορτή γενεθλίων φίλου, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ αργότερα η σορός της βρέθηκε κλεισμένη σε σάκο, μια μέρα μετά.