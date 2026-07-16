ΗΠΑ

Δολοφονίες μεταναστών από την περιβόητη ICE

Μέσα σε διάστημα μιας βδομάδας 3 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους διωκόμενοι και δεχόμενοι πυρά από αστυνομικούς της περιβόητηςπου εφαρμόζει με τα όπλα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που εκφράζει η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς μόνο μεταξύ τέλους Ιούνη και αρχές Ιούλη έχει προχωρήσει σε πάνω από 10.000 συλλήψεις μεταναστών, που οδηγούνται προς απέλαση.

Τελευταίο θύμα ήταν ένας Μεξικανός μετανάστης στη Φλόριντα, ο οποίος κυνηγήθηκε από τους πράκτορες και προσπαθώντας να ξεφύγει χτυπήθηκε από φορτηγό με ρυμουλκούμενο σε πάρκινγκ πρατηρίου καυσίμων.

Την προηγούμενη βδομάδα, σε άλλη καταδίωξη, στο Χιούστον του Τέξας, άλλος αστυνομικός της εν λόγω υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό οικογενειάρχη 52 χρονών, ενώ στο Μπίντεφορντ του Μέιν ένας 26χρονος Κολομβιανός μετανάστης επίσης δολοφονήθηκε, με την υπηρεσία να παραδέχεται κυνικά ότι μπήκε στο στόχαστρο κατά λάθος. Μάλιστα ο συγκεκριμένος αδικοχαμένος μετανάστης είχε άδεια εργασίας και παραμονής. Δηλαδή πρώτα τον δολοφόνησαν και μετά ...ζήτησαν τα στοιχεία του.

Ολες αυτές οι δολοφονίες από πάνοπλους, κουκουλοφόρους πράκτορες της ICE έρχονται να προστεθούν στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολις στις αρχές του χρόνου, της Ρενέ Γκούντ, που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως αυτοάμυνα, και του Αλεξ Πρέτι, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρα αστυνομικού αυτής της υπηρεσίας σε διαμαρτυρία ακριβώς για τη δολοφονία της Γκουντ. Ηταν 2 νέοι άνθρωποι 37 χρονών που δολοφονήθηκαν απλώς γιατί θέλησαν να αντιδράσουν στην κρατική καταστολή.

Η στάση της ICE, που εύλογα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, δημιουργεί και οργή, καθώς σε πολλές περιπτώσεις επιχειρεί να ενοχοποιήσει τα ίδια τα θύματα αλλά χωρίς να δίνει καμία απόδειξη, αφού οι πράκτορές της αποφεύγουν να φοράνε γιλέκα με κάμερα, παρότι υποτίθεται ότι αυτό είναι υποχρεωτικό.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του 52χρονου Μεξικανού Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο στο Χιούστον, μετά από τροχονομικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Ο Σαλγάδο δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης αυτής, ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η ICE στην ανακοίνωσή της λέει ότι «ο Σαλγάδο, που ζει παράτυπα στις ΗΠΑ εδώ και τρεις δεκαετίες, χτύπησε ένα όχημα της Υπηρεσίας με το βανάκι του και επιχείρησε να παρασύρει έναν αξιωματικό, ο οποίος πυροβόλησε όντας σε αυτοάμυνα». Η ICE δεν παρείχε κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς της, ενώ βίντεο αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Πέρυσι, σε παρόμοια περιστατικά, οι αρχικές ανακοινώσεις της ICE και του υπουργείου διαψεύστηκαν από βίντεο και άλλες αποδείξεις, κάποιες φορές στα δικαστήρια.

Αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις Μεξικού και Κολομβίας

Με αφορμή την τελευταία δολοφονία, η κυβέρνηση του Μεξικού ξεκίνησε την υποβολή ποινικών προσφυγών στις πολιτειακές εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ, όπως και για τουλάχιστον 14 Μεξικανούς πολίτες που έχουν πεθάνει υπό κράτηση.

Εκτός από τις προσφυγές στα αμερικανικά δικαστήρια, το μεξικάνικο υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε και με τον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τους θανάτους των Μεξικανών υπηκόων υπό την κράτηση της ICE.

Επίσης ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο καταδίκασε τη δολοφονία του 26χρονου Κολομβιανού Γιόχαν Σεμπαστιάν Ντουράν στο Μέιν και απαίτησε από την κολομβιανή υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβει επείγοντα νομικά μέτρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Ειδικά μετά τις δύο δολοφονίες του 52χρονου Μεξικανού και του 26χρονου Κολομβιανού, η ICE ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλει την «πολιτική της ακινητοποίησης οχημάτων στο πλαίσιο των ερευνών».