ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ

«Δεν θα θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους! Ολοι την Κυριακή στη στάση εργασίας»

Ενας ακόμα διανομέας, 20 χρονών εργάτης, δεν γύρισε σπίτι του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στη μάχη για το μεροκάματο χθες το πρωί στην Αγία Παρασκευή.

Με την εργοδοσία της «Wolt» να δείχνει πόσο αδίστακτη είναι, δεν είχε στεγνώσει ακόμα το αίμα του εργάτη και έταζε ...μπόνους 12 ευρώ αν οι διανομείς ολοκλήρωναν περισσότερες παραγγελίες την ώρα του χθεσινού ημιτελικού του Μουντιάλ.

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλλεται από το Σωματείο Εργαζόμενων «Wolt», που βρέθηκε χθες στο σημείο του εργοδοτικού εγκλήματος.

Το Σωματείο καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη (7 μ.μ. - μεσάνυχτα) και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας), για τη διεκδίκηση ΣΣΕ και μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Τονίζει το θράσος της εργοδοσίας να διαφημίζει συνεργασίες με ινστιτούτα υπό την αιγίδα του υπουργείου Μεταφορών για καμπάνιες «υπεύθυνων μετακινήσεων» με τίτλο «Moving the City, Responsibly», επισημαίνοντας ότι είναι οι ίδιοι που δεν παρέχουν κανένα μέτρο προστασίας, που εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους να είναι με το χέρι στο κινητό κυνηγώντας τα μπόνους και τιμές από την εφαρμογή μέσα στη βροχή και στη ζέστη.

«Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς δουλειάς, επαρκή εισοδήματα και πλήρη ευθύνη του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», υπογραμμίζει το Σωματείο στη «Wolt».

Απόφαση για συμμετοχή στην στάση εργασίας έχει πάρει και το Σωματείο Εργαζομένων της «e-food», με την «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) να καλεί σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες: «Η δύναμη των εργαζομένων (...) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις».

Τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες στηρίζει και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).