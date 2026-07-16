ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Την Κυριακή απεργούμε! Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας!

Οι εμποροϋπάλληλοι συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη, γιατί για τους επιχειρηματικούς ομίλους η δουλειά μας είναι χρυσός, για εμάς είναι η ζωή μας. Απέναντι στα κέρδη τους, που μετράνε το ένα ρεκόρ τζίρου πίσω από το άλλο, που επενδύουν εκατομμύρια για νέες υποδομές και ανακαινίσεις, που εισάγουν αυτόματα ταμεία στα καταστήματα και ρομπότ στις αποθήκες, εμείς αποφασιστικά διεκδικούμε: Αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, κατάργηση σπαστών, υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με κατοχυρωμένα επιδόματα, ειδικότητες, άδειες, μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Λέμε «ΩΣ ΕΔΩ!» στο τσάκισμα της ζωής μας και στην αμείωτη λιγούρα των εργοδοτών για περισσότερα κέρδη που εντείνει την εκμετάλλευση, γι' αυτό θα βρεθούμε στους δρόμους όλης της χώρας! Σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να λείψει κανείς! Στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχουν ήδη ανταποκριθεί μια σειρά κλαδικά, αλλά και επιχειρησιακά σωματεία («Praktiker», «Notoς», «IKEA», «Lidl», «ΠΛΑΙΣΙΟ»), που με τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις τους οργανώνουν αυτήν τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς.

19 Ιούλη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο στέλνουμε το μήνυμα ότι την Κυριακή θέλουμε να την αφιερώνουμε σε εμάς, στα παιδιά και τις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στην κοινωνική δράση, στον προσωπικό δημιουργικό ελεύθερο χρόνο.

Για τους εργοδότες μας ο εργάσιμος χρόνος είναι χρυσός, γι' αυτό η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια τους ξεχειλώνουν την κυριακάτικη αργία. Μας λένε ότι τώρα το καλοκαίρι «ανθίζει η τουριστική προσέλευση», ή ότι «το καταναλωτικό ενδιαφέρον είναι υψηλό» όπως σε εκπτωτική περίοδο και γιορτές.

Στο όνομα της τόνωσης της αγοράς, της ενίσχυσης του τουρισμού, οι κυβερνήσεις κάθε χρώματος μιλούσαν για «απελευθέρωση» της Κυριακής και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον. Στα σχέδιά τους βέβαια παραθεριστικό θέρετρο στη χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και η Κυψέλη, ο Αγιος Ελευθέριος, η οδός Αχαρνών και η Πατησιών, όπου μια σειρά εμπορικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ διαφημίζουν το άνοιγμά τους όλες τις Κυριακές του καλοκαιριού... Τι άλλο θα σκαρφιστούν πραγματικά στο όνομα του κέρδους!

19 Ιούλη δυναμώνουμε τον αγώνα μας για δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια! Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να κατοχυρώνει μια σειρά δικαιώματα.

Μας λένε «να βάλουμε οι εργαζόμενοι πλάτη για να ανέβουν οι τζίροι», στο όνομα «της επιχείρησης - οικογένειας με τους εργαζόμενους». Μιλάνε για ευελιξία και εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όταν η δική μας πραγματικότητα λέει ότι δουλεύουμε σπαστά, Κυριακές, 6ήμερα, με κομμένα ρεπό. Δηλαδή όσο, όταν και όποτε θέλει ο εργοδότης.

Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ανάγκη το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, τις ατομικές συμβάσεις με άθλιους όρους εργασίας, το τσάκισμα των μισθών και των δικαιωμάτων μας. Ο,τι και να πουν δεν κρύβεται το βασικό, ότι τα κέρδη τους βγαίνουν από τη δουλειά μας. Οτι για να κερδίσουμε το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Τώρα είναι η ώρα να δούμε πίσω από τη βιτρίνα

Η δουλειά ήλιο με ήλιο και 7 μέρες τη βδομάδα, η σωματική και ψυχική εξάντληση, η ορθοστασία πίσω από τα ταμεία, στα ράφια, στα ψυγεία, στις αποθήκες, η μάχη επιβίωσης όταν το κόστος ζωής εκτινάσσεται με την ακρίβεια, όλα έχουν μια αιτία. Είναι η επιδίωξη των σουπερμαρκετάδων, των μεγάλων ομίλων, των πολυκαταστημάτων, των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού και οικιακού εξοπλισμού για περισσότερη κερδοφορία.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως από τους χιλιάδες εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ σχεδόν 1 στους 4 δουλεύει με «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις, χωρίς να ξέρει τι του ξημερώνει, ενώ εργαζόμενοι με πάνω από 30 χρόνια «στην πλάτη» τους οριακά αμείβονται με πάνω από 1.000 ευρώ. Αυτούς οι εργοδότες πετούν με θράσος στον δρόμο με πακέτα «εθελούσιων αποχωρήσεων», όταν θέλουν να ξεμπερδέψουν με συγκροτημένα δικαιώματα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η απουσία Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης για πάνω από 15 χρόνια, που έλυσε τα χέρια στους εργοδότες για ακόμα μεγαλύτερο ξεσάλωμα. Για αυτό και ειδικά στα πολυκαταστήματα θερίζουν τα 4ωρα, τα σπαστά ωράρια και όλο το πλέγμα των «ευέλικτων» μορφών, που οι εργοδότες παρουσιάζουν ως «ελκυστικές» για φοιτητές.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε η υγεία και η ασφάλειά μας να παίζονται κάθε μέρα στα «ζάρια», καθώς τα εργατικά «ατυχήματα» θερίζουν στους χώρους δουλειάς, να δουλεύουμε σε άθλιες εγκαταστάσεις με αποθήκες - λαβυρίνθους, χωρίς εξόδους κινδύνου και συστήματα πυρασφάλειας και το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα να γίνεται στον δρόμο. Ξέρουμε καλά πως τα αμύθητα κέρδη τους τα χτίζουν πάνω στα τσακισμένα κορμιά μας, με τις επαγγελματικές ασθένειες που δεν αναγνωρίζονται από πουθενά να θερίζουν στον κλάδο.

Η εργοδοσία, βέβαια, δεν είναι μόνη της, έχει τους συμμάχους της, τις κυβερνήσεις της, τα αστικά κόμματα, που ανεξάρτητα από βαφτίσια και αλλαγές σε πρόσωπα και σήματα, με τους νόμους τους έχουν διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό διαδοχικά η μία μετά την άλλη κυβερνήσεις καθήλωσαν τους μισθούς και απελευθέρωσαν τον εργάσιμο χρόνο:

Με νόμο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ (2013) ο κατώτατος μισθός καθορίστηκε από το κράτος στα όρια των αντοχών της κερδοφορίας τους. Νόμος μάλιστα που μπήκε σε εφαρμογή το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα πρωθυπουργό.

ο κατώτατος μισθός καθορίστηκε από το κράτος στα όρια των αντοχών της κερδοφορίας τους. Νόμος μάλιστα που μπήκε σε εφαρμογή το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση της ΝΔ το 2019 έβαλε χέρι στις κλαδικές συμβάσεις και το 2021 στα συνδικάτα, βάζοντας ως προϋπόθεση το φακέλωμα των σωματείων.

έβαλε χέρι στις κλαδικές συμβάσεις και το 2021 στα συνδικάτα, βάζοντας ως προϋπόθεση το φακέλωμα των σωματείων. Η κυβέρνηση ΝΔ, το 2026, με νόμο επισφράγισε την «κοινωνική συμφωνία» κυβέρνησης - εργατοπατέρων στη ΓΣΕΕ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ), που βάζει νέους κόφτες στις κλαδικές ΣΣΕ.

Και η άλλη όψη: Τα κέρδη των εμπορικών ομίλων στα ύψη

Πατώντας πάνω στην ένταση της εκμετάλλευσής μας, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Τα νούμερα κυριολεκτικά ζαλίζουν και οι επενδύσεις αυξάνονται.

Μόνο το α' 5μηνο του 2025 τα μονοπώλια των σούπερ μάρκετ κατέγραψαν πάνω από 6 δισ. ευρώ τζίρο, και οι 5 μεγαλύτεροι όμιλοι στα super market ελέγχουν το 71% του συνολικού τζίρου του κλάδου!

Την ίδια ώρα προχωρούν σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε σύγχρονες αποθήκες σε στρατηγικά σημεία όπως λιμάνια και αεροδρόμια, νέες τεχνολογίες και μονάδες παραγωγής, σε εξαγορές και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων («Notos», «IKEA») ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση του κλάδου. Παράλληλα, εντάσσουν καταστήματα και αποθήκες στο «εθνικό σχέδιο», δημιουργώντας ακόμη και αποθήκες έκτακτης ανάγκης και ειδικού σκοπού σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη! Δεν επιλέγουμε ανάμεσα στην οικονομική ή τη φυσική μας εξόντωση.

Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο 19 Ιούλη απεργούμε! Με την οργάνωση και τη συμμετοχή μας, με αγωνιστική διεκδίκηση, κάνουμε την εργοδοσία, την κυβέρνηση και όσους υπερασπίζονται το σύστημα της εκμετάλλευσης να αισθανθούν καυτή την ανάσα μας! Αυτός ο αγώνας ψηλώνει το μπόι μας, μας δίνει δύναμη και κουράγιο για την επόμενη μέρα! Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη τους συναδέλφους μας στα «Notos», εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους και τα δίκαια αιτήματά τους!

Η 19 Ιούλη είναι η δική μας μέρα! Να μη χαθεί λεπτό στις ώρες που απομένουν για την επιτυχία της απεργίας μας. Είναι η μέρα που με τον αγώνα μας και τη συμμετοχή μας σε αυτόν θα κοιτάξουμε κατάματα όλους όσους μας θέλουν έξω από το γήπεδο.

Πετάμε στα σκουπίδια φόβο, τρομοκρατία και δισταγμούς!

Με την απεργία στις 19 Ιούλη δίνουμε τον τόνο για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, για να πολλαπλασιαστούν οι εργαζόμενοι που θα κάνουν το βήμα να οργανωθούν στο σωματείο τους, για να πυκνώσουν οι εστίες αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, για να γίνει η αγανάκτησή μας ένα μεγάλο ποτάμι που θα οδηγήσει στις 5 Σεπτέμβρη στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.

Ε. Ξ.