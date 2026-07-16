Λέμε ΟΧΙ στη δουλειά τις Κυριακές και στα ωράρια - λάστιχο

Στην τελική ευθεία μπαίνουν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τα Σωματεία στο Εμπόριο, δίνοντας τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας.

«Δεν τους χαρίζουμε τις Κυριακές μας», τονίζουν τα Συνδικάτα και μπαίνουν μπροστά στη μάχη για ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, για κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και Συλλογική Σύμβαση στον κλάδο με αυξήσεις, καθορισμό ειδικοτήτων, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Την Κυριακή λοιπόν, που είναι και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι έχουν μία επιλογή: Να κατέβουν στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, να κάνουν την αγανάκτησή τους δύναμη οργάνωσης απέναντι σε εργοδότες, κράτος και κυβερνήσεις.

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στηρίζοντας την απεργία η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα «Notos» (Σταδίου και Αιόλου). Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό

- Στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ. έξω από το κατάστημα των «Notos» (Τσιμισκή)

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου

- Βόλος, 10.30 π.μ., εμπορικό κέντρο «Old City»

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο»

- Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια

- Καλαμάτα, 11 π.μ., Αριστομένους

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ρόδος, 10.30 π.μ., πλατεία Κύπρου

- Χαλκίδα, 10 π.μ., «Zara» (Αβάντων 39)

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κατώλα