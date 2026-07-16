ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ευελιξία και κλοπή χρόνου στις «καινοτομίες» που υπογράφουν ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Ενδεικτικό τού τι εννοεί η σοσιαλδημοκρατία όταν μιλά για καινοτόμα μοντέλα εργάσιμου χρόνου είναι ΣΣΕ που υπέγραψαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στον όμιλο ΟΤΕ.

Πέρα από τα πέντε διαφορετικά μοντέλα διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου, χαρακτηριστικά είναι και όσα προβλέπονται για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Οπως σημειώνει η ΕΣΚ - ΟΤΕ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), ο χρόνος εργασίας ξεκινά αφού ο εργαζόμενος καθίσει στο γραφείο, ανοίξει τον υπολογιστή και πραγματοποιήσει Clock In (χτύπημα εισόδου). Η εφαρμογή αφορά αποκλειστικά την εργασία εντός του Διοικητικού Μεγάρου, χωρίς να περιλαμβάνει τηλεργασία, εργασία κατά τη διάρκεια stand-by, έκτακτα call out ή προγραμματισμένες εργασίες εκτός ωραρίου. Μάλιστα, δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση ο αναγκαίος ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης (11ωρο).

Η ΕΣΚ καταγγέλλει πως η αναφορά σε χρόνο προετοιμασίας σημαίνει 20 λεπτά κλεμμένα κάθε μέρα από την είσοδο στο κτίριο μέχρι το χτύπημα της κάρτας, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον διαχωρισμό του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό. «Ετσι κυλάει ο "τέντζερης" των ευέλικτων μορφών εργασίας και βρίσκει το "καπάκι" της ψηφιακής κάρτας, καθώς μόνος σκοπός όλων αυτών των "καινοτομιών" είναι όλα τα έργα να βγαίνουν πιο γρήγορα και πιο επιθετικά και τελικά να δουλεύουμε όσο, όποτε και όπως απαιτούν τα αφεντικά μας», σημειώνει η ΕΣΚ.

Επιπλέον, καταγγέλλει την πλειοψηφία στο επιχειρησιακό Σωματείο των εργαζομένων στον ΟΤΕ (δυνάμεις ΠΑΣΟΚ/ΝΔ), που υλοποιούν τις επιδιώξεις της εργοδοσίας, ενώ με θράσος παρουσιάζουν τα «ευέλικτα μοντέλα» ως ...παροχές για τους εργαζόμενους.

«Η προστασία του εργάσιμου χρόνου δεν θα έρθει από κανένα ψηφιακό εργαλείο ούτε από τις κυβερνήσεις που νομοθετούν για λογαριασμό της εργοδοσίας. Θα επιβληθεί μόνο από τους ίδιους τους εργαζόμενους, μέσα από τα σωματεία τους, σε σύγκρουση με την εργοδοσία και προσπερνώντας τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες που αποδέχονται ως μονόδρομο την ευελιξία και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου», ξεκαθαρίζει η ΕΣΚ.