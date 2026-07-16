FIFA

Αντιδράσεις για το σόου στον τελικό

Αίσθηση αλλά και αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς της FIFA σχετικά με τα όσα αναμένεται να συμβούν στο διάλειμμα του τελικού του φετινού Μουντιάλ, στη Νέα Υόρκη. Να σημειωθεί ότι πολύ πριν την έναρξη της διοργάνωσης η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε αποκαλύψει πως το ημίχρονο του τελικού θα θυμίζει κάτι από το αντίστοιχο στο περίφημο Super Bowl του αμερικανικού ποδοσφαίρου (ΝFL), που παραδοσιακά συνοδεύεται από μουσικοχορευτικό σόου, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τελευταίο 48ωρο οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως θέλουν το ημίχρονο του φετινού τελικού του Μουντιάλ να μην έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, με τη FIFA να έχει σχεδιάσει ένα μουσικό υπερθέαμα, με παρουσία γνωστών διεθνών τραγουδιστών και συγκροτημάτων, το οποίο ενδέχεται να φτάσει σε διάρκεια μέχρι και τα 30 λεπτά. Σύμφωνα με ειδικούς του ποδοσφαίρου, αν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχει σοβαρή επίδραση στις ομάδες που θα αγωνιστούν στον τελικό, καθώς η αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA (που λειτουργεί ανεξάρτητα από τους διοικούντες) ορίζει σαφώς ως ανώτερη διάρκεια του ημιχρόνου τα 15 λεπτά.

Η ίδια η FIFA, αν και δεν διέψευσε τις εν λόγω αποκαλύψεις, ανεπίσημα φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι το ημίχρονο θα διαρκέσει το πολύ 20 λεπτά, στα οποία θα περιλαμβάνονται το σόου, διάρκειας 11 λεπτών, και το μάζεμα της σκηνής από τον αγωνιστικό χώρο. Αποψη η οποία αμφισβητήθηκε από ειδικούς του ποδοσφαίρου ως προς τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν οι σχεδιασμοί της FIFA, καθώς εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.