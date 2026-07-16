ΒΟΛΕΪ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σε βατό όμιλο ο Παναθηναϊκός

Σε όμιλο που θεωρείται βατός όσον αφορά τον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση τοποθετήθηκε ο Παναθηναϊκός στην κύρια φάση του Champions League βόλεϊ ανδρών. Οπως προέκυψε από την κλήρωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οι νταμπλούχοι Ελλάδας «πράσινοι», που επιστρέφουν στην κορυφαία διοργάνωση μετά από 15 χρόνια, θα βρεθούν στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με την τουρκική Γαλατασαράι, τη γερμανική Μπερλίν και μία ομάδα που θα προκριθεί από τα προκριματικά, αντιπάλους που θεωρούνται στα μέτρα της ελληνικής ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι στην επόμενη φάση προκρίνεται ο πρώτος του κάθε ομίλου, ενώ οι δεύτερες και η καλύτερη τρίτη των ομίλων θα αγωνιστούν στα πλέι οφ για τις εναπομείναντες θέσεις της οκτάδας.

Τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν έμαθαν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ, που θα αγωνιστεί στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το CEV Cup, θα αντιμετωπίσει για τη φάση των «32» τη ρουμανική Αρκάντα Γκαλάτι σε διπλό αγώνα (εντός και εκτός έδρας). Η συγκεκριμένη ομάδα επίσης θεωρείται στα μέτρα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο Challenge Cup, επίσης για τη φάση των «32», ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού για τους «64», Ζαντρούγκα (Αυστρία) - Νορντένσκοφ (Δανία).

Για την ίδια διοργάνωση ο ΟΦΗ, στην πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή, στο πλαίσιο της φάσης των «64» θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Γκίσεν.