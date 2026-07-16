SUPER LEAGUE

Τα αδιέξοδα επέβαλαν συμφωνία

Με τις πολύπλευρες επιχειρηματικές κόντρες στον χώρο του ποδοσφαίρου να έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, στη Super League βγήκε χθες «λευκός καπνός» όσον αφορά την εκλογή νέου προέδρου της Λίγκας των ΠΑΕ. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία είχε αποβεί άκαρπη δύο φορές, καθώς σε ισάριθμες ψηφοφορίες τις τελευταίες μέρες οι δύο διεκδικητές της προεδρίας, ο απερχόμενος πρόεδρος της Λίγκας Β. Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και εκείνος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γ. Αλαφούζος, είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 7-7 στο σύνολο των 14 ΠΑΕ - μελών, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό και τις δύο φορές.

Ωστόσο, μπροστά στη δημιουργία νέων αδιεξόδων και προφανώς με μέλημα να προστατευτεί το ποδοσφαιρικό «προϊόν» από περαιτέρω απαξίωση, απειλώντας με απώλεια κερδών, οι επιχειρηματίες των ΠΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία για εναλλάξ προεδρία των δύο υποψηφίων. Την πρόταση είχε υποβάλει πρώτη η ΕΠΟ, μετά τη δεύτερη ψηφοφορία, και είχε απορριφθεί από τους δυο υποψηφίους και τους συμμάχους τους, με την Ομοσπονδία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μη διατήρηση του λευκού και επιλογή υποψηφίου (πιθανώς του Γ. Αλαφούζου) στη χθεσινή ψηφοφορία. Να σημειωθεί επίσης ότι χθες, πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ, ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων» είχε αποστείλει επιστολή προτείνοντας τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής για την προεδρία της Λίγκας, κάτι που δεν προχώρησε.

Οπως αποφασίστηκε, χρέη προέδρου της Super League για την αγωνιστική σεζόν 2026 - 2027 θα εκτελέσει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γ. Αλαφούζος, και την επόμενη, 2027 - 2028, εκείνος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Β. Μαρινάκης.

Πάντως, ούτε η συμφωνία αυτή δεν στάθηκε ικανή να κατευνάσει τους ανταγωνισμούς εντός της Λίγκας, αφού και πάλι υπήρξαν ...παρατράγουδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Β. Μαρινάκη έθεσε ως ...όρο να είναι εκείνος πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και ο Γ. Αλαφούζος τον δεύτερο, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλευρά του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τελικά, μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν, οι επιχειρηματίες κατέληξαν στα νέα δεδομένα. Από την πλευρά της η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος εξέφρασε τη διαφωνία της με την εναλλάξ προεδρία.