SUPER LEAGUE 2

Χωρίς πλέι οφ και πλέι άουτ

Στην προγενέστερη μορφή του επιστρέφει από τη νέα σεζόν το πρωτάθλημα της Super League 2, αφού πλέον δεν θα υπάρχουν οι διαδικασίες των πλέι οφ για τις θέσεις ανόδου στην πρώτη κατηγορία και των πλέι άουτ για την παραμονή. Στην απόφαση αυτή κατέληξε χθες η Λίγκα των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας, οριστικοποιώντας σχεδιασμούς που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα.

Θυμίζουμε ότι από τη νέα σεζόν δεν θα υπάρχουν ούτε όμιλοι, καθώς το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ενιαία μορφή και τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες της κατηγορίας θα προβιβαστούν στη Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν.

Επίσης η Λίγκα αποφάσισε η κλήρωση των αγωνιστικών να πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου, ενώ η έναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται αρχές Οκτώβρη.