ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 0-2

Επιβλητικά στον τελικό

Κυριάρχησε και την μπλόκαρε

Θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 έκλεισε η Ισπανία, μετά τη σπουδαία νίκη της με 2-0 επί της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ετσι, μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 οι Ισπανοί θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν και στην κορυφή του κόσμου, στον τελικό της Κυριακής 19 Ιούλη. Εκεί περιμένουν τον νικητή του χθεσινοβραδινού δεύτερου ημιτελικού, μεταξύ της Αγγλίας και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής. Αντίθετα η Γαλλία, αν και ήταν από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, θα περιοριστεί στη διεκδίκηση της 3ης θέσης, αγωνιζόμενη στον μικρό τελικό (18 Ιούλη) με τον χαμένο του δεύτερου ημιτελικού.

Ο αγώνας ξεκίνησε με την Ισπανία να επιβάλλει από τα πρώτα λεπτά τον δικό της ρυθμό, κρατώντας την μπάλα και περιορίζοντας τους Γάλλους σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 20', όταν ο Ντιν υπέπεσε σε αχρείαστο πέναλτι ανατρέποντας τον Γιαμάλ μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ υπέδειξε άμεσα την παράβαση και ο Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν για το 0-1. Η Γαλλία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η ισπανική άμυνα λειτούργησε άψογα και δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία ουσιαστική απειλή από πλευράς των «τρικολόρ», που έδειχναν ανήμποροι απέναντι στην τακτική πειθαρχία των Ιβήρων.





Associated Press

Στην επανάληψη η Ισπανία συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και στο 58' ο Πέδρο Πόρο σκόραρε ύστερα από πολύ όμορφη συνεργασία με τον Ολμο, γράφοντας το 0-2. Λίγο αργότερα, στο 61', ο Γιαμάλ σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ, που όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η Γαλλία δεν μπόρεσε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά την ισπανική εστία, παραμένοντας σκιά του εαυτού της.

Γαλλία: Μενιάν, Ντιν (72' Τ. Ερναντές), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά (30' Λακρουά), Κουντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ), Ντεμπελέ, Ολίσε (72' Τσερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ), Εμπαπέ.

Ισπανία: Σιμόν, Πέδρο Πόρο (84' Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (78' Πέδρι), Μπαένα (84' Νίκο Γουίλιαμς), Ρόδρι, Ολμο (78' Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (74' Τόρες), Γιαμάλ.