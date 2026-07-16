Η «Φούρια Ρόχα» κυριάρχησε επί των «τρικολόρ» στον ημιτελικό και θα διεκδικήσει το τρόπαιο
Ο αγώνας ξεκίνησε με την Ισπανία να επιβάλλει από τα πρώτα λεπτά τον δικό της ρυθμό, κρατώντας την μπάλα και περιορίζοντας τους Γάλλους σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 20', όταν ο Ντιν υπέπεσε σε αχρείαστο πέναλτι ανατρέποντας τον Γιαμάλ μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ υπέδειξε άμεσα την παράβαση και ο Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν για το 0-1. Η Γαλλία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η ισπανική άμυνα λειτούργησε άψογα και δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία ουσιαστική απειλή από πλευράς των «τρικολόρ», που έδειχναν ανήμποροι απέναντι στην τακτική πειθαρχία των Ιβήρων.
Associated Press
Γαλλία: Μενιάν, Ντιν (72' Τ. Ερναντές), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά (30' Λακρουά), Κουντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ), Ντεμπελέ, Ολίσε (72' Τσερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ), Εμπαπέ.
Ισπανία: Σιμόν, Πέδρο Πόρο (84' Γιορέντε), Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ (78' Πέδρι), Μπαένα (84' Νίκο Γουίλιαμς), Ρόδρι, Ολμο (78' Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (74' Τόρες), Γιαμάλ.