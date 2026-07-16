Στερνό «αντίο» σε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου

Το ΚΚΕ αποχαιρετά την Μάρω Κοντού, που με τη γοητεία και το ταλέντο της σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση

Μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου, η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η Μάρω Κοντού γεννήθηκε το 1934 στο Κουκάκι. Μεγάλωσε με την μητέρα και την γιαγιά της, αφού έχασε τον πατέρα της από φυματίωση σε πολύ τρυφερή ηλικία. Η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε να σπουδάσει στη Σχολή Χορού Κούλας Πράτσικα (σημερινή ΚΣΟΤ), αλλά και να λάβει υποτροφία για τη σχολή Haldek στη Γερμανία. Οικονομικοί λόγοι την αναγκάζουν να μην πάει.

Η καλλιτεχνική της σταδιοδρομία ξεκινά ως μέλος του χορού σε αρχαίες τραγωδίες στο Εθνικό Θέατρο και ακολουθεί μια λαμπρή πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Αλησμόνητες θα μείνουν οι συνεργασίες της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα αλλά και τον Δημήτρη Χορν, τον οποίο αποκαλούσε μέντορά της.

Η Μάρω Κοντού έπαιξε και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος και βουλευτής με τη ΝΔ.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό σημειώνοντας:

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και δημιουργική πορεία στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου.

Με τη γοητεία και το ταλέντο της σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής της και συντροφεύοντας γενιές και γενιές θεατών. Συμμετείχε σε παραγωγές που αποτύπωσαν με ευαισθησία όψεις της λαϊκής ζωής, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες των ανθρώπων της εποχής τους. Για όλους αυτούς τους λόγους η Μάρω Κοντού κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της, στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσές της».