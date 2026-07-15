Τετάρτη 15 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Τουλάχιστον έξι εργάτες σκοτώθηκαν σε εργοτάξιο

Πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο που ανακαινιζόταν, ενώ βρίσκονταν μέσα 250 άτομα

Ασθενοφόρα στο σημείο της τραγωδίας για να παραλάβουν σορούς και εγκαυματίες

2026 The Associated Press. All

Ασθενοφόρα στο σημείο της τραγωδίας για να παραλάβουν σορούς και εγκαυματίες
Εργατικό δυστύχημα με πολλούς νεκρούς, στην καρδιά της βελγικής πρωτεύουσας - όχι μακριά από τη γειτονιά που στεγάζει την έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν - σημειώθηκε χτες, σε μεγάλο εργοτάξιο στην πλατεία Μπρουκέρ.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν γύρω στις 8 το πρωί ξέσπασε φωτιά στο εργοτάξιο που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί στο πολυώροφο εμβληματικό κτίριο των Βρυξελλών που είναι γνωστό ως «Πύργος Oxy». Μέχρι χτες το βράδυ, οι βελγικές αρχές ενημέρωναν ότι εντοπίστηκαν νεκροί τουλάχιστον έξι εργάτες. Ωστόσο τα ντόπια ΜΜΕ έκαναν από την πρώτη στιγμή και επίμονα λόγο για «πολλούς νεκρούς». Η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στο κλιμακοστάσιο, ενώ όταν άρχισε στο κτίριο βρίσκονταν περίπου 250 άτομα. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, οι έξι σοροί εντοπίστηκαν εγκλωβισμένες σε ανελκυστήρα, ενώ γινόταν λόγος για «αγνοούμενους» μέχρι αργά. Μεταξύ άλλων εκφράζονταν φόβοι για το ενδεχόμενο στο εργοτάξιο να είχαν αναζητήσει καταφύγιο άστεγοι. Σαστισμένοι παρακολουθούσαν τις έρευνες εργάτες που είχαν προλάβει να βγουν από το εργοτάξιο, καθώς διασώστες και πυροσβέστες δήλωναν ότι «λόγω των συντριμμιών οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες» και «η έρευνα μπορεί να διαρκέσει ώρες».

Δύο εγκαυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο Neder-over-Heembeek, ενώ νοσηλεία χρειάστηκε και ένας πυροσβέστης που έπαθε θερμοπληξία, σύμφωνα με τις «Brussels Times».

Η ανάπλαση του Oxy - γνωστού παλιότερα και ως Centre Monnaie - αφορά μεγάλη ποικιλία χρήσεων, σε 24ωρη βάση, που εκτός από πολυτελείς κατοικίες, θα στεγάζει ξενοδοχειακή μονάδα 250 δωματίων και άλλο συγκρότημα 86 διαμερισμάτων, γραφεία συνολικής έκτασης 43.903 τ.μ., πολλά κέντρα διασκέδασης και εστιατόρια, όπως και έναν κρεμαστό κήπο στην οροφή.

Το Oxy χτίστηκε το 1971 και παλιότερα ήταν η έδρα της βελγικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

    

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