Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σε όλη τη χώρα αντήχησαν δυνατά τα συνθήματα της διεκδίκησης από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τα σωματεία τους, ενάντια στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για την αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος.

Από την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη μέχρι την Κρήτη χιλιάδες εργαζόμενοι τσαλάκωσαν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στα μουλωχτά, μέσα στο κατακαλόκαιρο, διαδήλωσαν για μόνιμη - σταθερή δουλειά και ουσιαστικές αυξήσεις, κόντρα στους δημοσιονομικούς κόφτες του κεφαλαίου και της πολεμικής οικονομίας. Κάθε διαδήλωση ήταν ταυτόχρονα και ένα μαζικό και μαχητικό κάλεσμα κλιμάκωσης μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι στο Δημόσιο μαζί με τους φοιτητές διαδήλωσαν σε μία ακόμα μαχητική κινητοποίηση - σταθμό κλιμάκωσης, με επόμενο κορυφαίο σταθμό το μεγάλο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Στη συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου μίλησαν ο Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και η Αντωνία Ψάλτου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΟΘ.

«Η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων της χώρας, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη τοποθετηθεί ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενάντια σε αυτήν την αντιδραστική τομή για τα πανεπιστήμια», είπε ο Β. Βασιλειάδης. Και ανακοίνωσε ότι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης θα δώσουν συνέχεια στον αγώνα τους με σύσκεψη την 1η Σεπτέμβρη στο Πολυτεχνείο, μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στην πλατεία ΧΑΝΘ μαζί με τα εργατικά σωματεία και τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, μαζί με όλο τον λαό και τη νεολαία.

Η δε Αντ. Ψάλτου σημείωσε ότι «η συνταγματική αναθεώρηση που προωθείται υπηρετεί ένα κράτος που θα μπορεί να εφαρμόζει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική. Ενα κράτος που θα είναι πιο αυστηρό απέναντι στους εργαζόμενους και πιο προστατευτικό απέναντι στα συμφέροντα των λίγων. Ενα κράτος που θα περιορίζει δικαιώματα και θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες του λαού ως κόστος».

Και διαμήνυσε ότι στις 5 Σεπτέμβρη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν θα είναι θεατές στις κυβερνητικές φιέστες. Θα βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα για μόνιμη σταθερή δουλειά, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Ακολούθησε μαχητική διαδήλωση στους δρόμους της πόλης η οποία κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Εργαζόμενοι και φοιτητές βροντοφώναξαν «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για το ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Οι φοιτητές δεν είναι πελατεία, ταφόπλακα δεν βάζετε στη δωρεάν Παιδεία».

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Σέρρες, Εδεσσα, Ξάνθη και μια σειρά πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Σε Πάτρα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Στηνπραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στηνόπου απηύθυνε χαιρετισμό οπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ, και η κεντρική ομιλία έγινε από τονπρόεδρο της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας.

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με αντιπροσωπεία της διοίκησής του με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.

Ακολούθησε παρέμβαση στον γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από αντιπροσωπεία συνδικαλιστών.

Στην Αιτωλοακαρνανία έγινε συγκέντρωση στο Αγρίνιο, ενώ στον Πύργο στην πλατεία Δικαστηρίων, με κάλεσμα της ΕΛΜΕ Ηλείας και του Σωματείου Εργαζομένων Δήμων Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.

Στην Καλαμάτα η συγκέντρωση έγινε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ τα σωματεία κάλεσαν και στην κινητοποίηση που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιούλη στις 10.30 π.μ. στην Τρίπολη, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενάντια στην πειθαρχική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τριών δασκάλων για τη συμμετοχή τους στην απεργία κατά της ατομικής «αξιολόγησης».

Σε όλες πόλεις

Στη Λάρισα η συγκέντρωση έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Εκεί συμμετείχαν και εργαζόμενοι από άλλα σωματεία του Δημοσίου, απαιτώντας μόνιμη και σταθερή δουλειάς για όλους με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Δυναμικές συγκεντρώσεις έγιναν ακόμα στον Βόλο και στην Καρδίτσα.

Στα Γιάννενα την απεργιακή συγκέντρωση χαιρέτισαν ο Μπάμπης Παππάς, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ηπείρου, ο Κώστας Πρέντζας, γραμματέας της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, και ο Γιώργος Γεωργάρας εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρευρέθηκε επίσης ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ Νίκος Εξαρχος.

Αντίστοιχα στην Αρτα έγινε μαζική παρέμβαση και ενημέρωση στον λαό της πόλης από εκλεγμένους συνδικαλιστές στο Δημόσιο.

Σε Χαλκίδα και Θήβα συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στα νοσοκομεία των δύο πόλεων, ενώ στην Κρήτη κινητοποιήσεις έγιναν σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Σε νησιά του Ιονίου μαχητικές διαμαρτυρίες οργανώθηκαν σε Λευκάδα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, στο Νοσοκομείο Αργοστολίου με πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Τμήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ και του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.