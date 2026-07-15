Ξέπλυμα στην κυβέρνηση, υπονόμευση του αγώνα

Ούτε ...φωνή ούτε ακρόαση από τα συνδικαλιστικά στελέχη και τις κομματικές παρατάξεις της βολικής «αντιπολίτευσης» στο Δημόσιο χθες, στη στάση εργασίας και στις συγκεντρώσεις. Αφού πρώτα οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα στην ΑΔΕΔΥ και στα σωματεία υπονόμευσαν όσο μπορούσαν την κινητοποίηση, χθες «έλαμψαν διά της απουσίας τους».

Μόνο «ασυνέπεια» δεν δείχνει αυτή τους η στάση. Το αντίθετο: Είναι στάση απόλυτης συνέπειας με τη στρατηγική σύμπλευση που έχουν τα κόμματά τους με την κυβέρνηση και τους αντιδραστικούς στόχους που υπηρετεί η συνταγματική αναθεώρηση: Την αντιλαϊκή σταθερότητα και τη θωράκιση του αστικού κράτους απέναντι στον «εχθρό λαό».

Οι ίδιες συνδικαλιστικές δυνάμεις άλλωστε αρνήθηκαν την πρόταση για απεργία και στη συνέχεια υπονόμευσαν την κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, ενώ υπερασπίζονταν την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η αναθεώρηση είναι ...προπαγανδιστικό πυροτέχνημα. Ξέπλυναν ξεδιάντροπα τη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι ...δεν εννοεί αυτά που λέει και ότι φέρνει κατακαλόκαιρο τις άθλιες προτάσεις της «για να χαϊδέψει αυτιά». Εκαναν δηλαδή ό,τι μπορούσαν για να σπείρουν τον εφησυχασμό, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει το αντιλαϊκό της έργο, όμως οι μαζικές χθεσινές κινητοποιήσεις απέδειξαν ότι απέναντι στη «συγκυβέρνηση» που έχουν στήσει υπάρχει αντίπαλος: Το οργανωμένο κίνημα, τα σωματεία που δεν το βάζουν κάτω, οι εργαζόμενοι που παλεύουν για το δίκιο τους.

Εκκωφαντική ήταν βέβαια και η απουσία βουλευτών ή εκπροσώπων των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας και των άλλων «βολικών» που κάνουν σαματάδες μέσα στη Βουλή και στα τηλεπαράθυρα, και που κατά τ' άλλα δεν χάνουν ευκαιρία να κάνουν «περατζάδες» στα πεζοδρόμια. Ο μόνος εκπρόσωπος κόμματος που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση της Αθήνας ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο και των φοιτητών, και αποδεικνύοντας ότι απέναντι σε κυβέρνηση και βολική «αντιπολίτευση» στέκεται με συνέπεια μόνο το ΚΚΕ, που μπαίνει μπροστά και στη σύγκρουση με τη βάρβαρη πολιτική που υπηρετούν.