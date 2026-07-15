ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 14η ΙΟΥΛΗ

Επίδειξη ευρωενωσιακής «σημαίας» για νέα ιμπεριαλιστικά σφαγεία

2026 The Associated Press. All

Την ετοιμότητα μιας «ενωμένης Ευρώπης» να «υπερασπιστεί τους στόχους της» τόνισε ο Γάλλος Πρόεδροςκαλώντας τις ευρωπαϊκές πολεμικές βιομηχανίες να ανασκουμπωθούν «για να αποθαρρυνθούν οι ανταγωνιστές».

Με τον Μακρόν να διαμηνύει ότι «η Ευρώπη γίνεται δύναμη», αλλά και ότι «μια ενωμένη Ευρώπη μάς κάνει όλους ισχυρότερους», έγινε χτες στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της Αλωσης της Βαστίλης (σήμανε την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης τον Ιούλη του 1789), που φέτος απέκτησε και πρόσθετα χαρακτηριστικά: Αφενός, επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι (με αφορμή και τη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων»), ενώ ο Μακρόν χαρακτήρισε τη συμμετοχή ουκρανικού αγήματος στην παρέλαση «σύμβολο της αδελφοσύνης, του θάρρους και της κοινής μοίρας». Αφετέρου, μαζί με τον «εντυπωσιακό» σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ αριθμό στρατιωτικών που παρέλασε από την Αψίδα του Θριάμβου μέχρι την πλατεία ντε λα Κονκόρντ (πάνω από 6.700 πεζοπόροι στρατιώτες, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα, 315 οχήματα) παρέλασαν και 500 στρατιώτες από τις περίπου 30 χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων», μεταξύ τους και από την Ελλάδα, που είχε στείλει άγημα 21 στρατιωτών αλλά και Rafale που συμμετείχαν στην εναέρια επίδειξη πάνω από τον χώρο της παρέλασης, την οποία μάλιστα άνοιξε το «Patrouille de France» (αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας), συνοδευόμενο από δύο Mirage 2000 όπου συγκυβερνήτες ήταν Ουκρανοί εκπαιδευμένοι στη Γαλλία. Το αφήγημα που χρησιμοποιείται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις είναι ότι ενωμένες θα αντιμετωπίσουν τον «ιστορικό αναθεωρητισμό», αναφερόμενες στη Ρωσία. Πρόκειται βέβαια για πρόκληση, όταν οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές όχι μόνο έχουν ξαναγράψει την Ιστορία αλλά έχουν ξαναχαράξει σύνορα, έχουν διαλύσει μαζί με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ χώρες (Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία κ.ά.), στηρίζουν το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, ενώ και η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία ακολούθησε το παράδειγμά τους.

Σε αυτό το πνεύμα, ο αρχηγός του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Γαλλίας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, είπε με νόημα ότι η φετινή παρέλαση «αποτελεί ενσάρκωση της στρατηγικής αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μας». Επίσης η Αλίς Ρουφό, αναπληρώτρια υπουργός Αμυνας της Γαλλίας, ισχυρίστηκε ότι «αυτό που παρελαύνει σήμερα είναι μια Ευρώπη ενωμένη και αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Μια Ευρώπη που έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της».

Ο δε Μακρόν το ...απογείωσε, λέγοντας πως «το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι ότι η ειρήνη είναι ο στόχος μας (...) αγαπάμε την ελευθερία και τον νόμο. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για να τους υπερασπιστούμε, με κόστος ακόμα και το αίμα μας αν χρειαστεί». Ετσι σήμανε ...συναγερμό στα γαλλικά και ευρωπαϊκά μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το προβάδισμα που διεκδικούν ανταγωνιστές τους. «Δεδομένων των απειλών, ολόκληρη η αμυντική μας βιομηχανία πρέπει να κινητοποιηθεί για να γίνει πιο ευέλικτη και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις», είπε, καλώντας «δημόσιο και ιδιωτικό τομέα» «να επενδύσουν περισσότερα» σε καινοτομία και αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί ο διεθνής ανταγωνισμός, «να αποθαρρυνθούν οι αντίπαλοι» και «να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες». Μίλησε για τους πελάτες (αγοραστές εξοπλισμών)που πρέπει να εξυπηρετούνται γρήγορα και σε οπλικά συστήματα και σε πυρομαχικά, και κατέληξε: «Πρέπει να επενδύσουμε, να ρισκάρουμε. Βασίζομαι στους βιομηχάνους μας για να το κάνουν και να επιτύχουν αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων».

Σημειωτέον, από την προσοχή της γαλλικής αστικής τάξης δεν διαφεύγει η επείγουσα ανάγκη που υπάρχει καταρχάς να στρατευτούν με τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα τα εργατικά - λαϊκά στρώματα της χώρας, διαφορετικά μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο οι σχεδιασμοί των αστών. Ετσι, εκπρόσωποι της γαλλικής προεδρίας διέρρεαν ότι η φετινή παρέλαση σχεδιάστηκε ως «στρατηγικό μήνυμα που στέλνει η Γαλλία, το μήνυμα των ισχυρών στρατών που είναι ικανοί να ορμήσουν πρώτοι στον πόλεμο, να πολεμήσουν», με στόχο «μέσα από μια άνευ προηγουμένου επίδειξη» να αναδειχθούν «επιχειρησιακές και υποστηρικτικές δυνάμεις πλήρως αφοσιωμένες στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Γαλλίας και των συμμάχων της», αλλά και να τονιστεί «η συνέργεια μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, η οποία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μιας σταθερής συνέχειας ασφάλειας ενόψει των εξελισσόμενων απειλών».