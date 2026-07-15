ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Ενταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Για ένα ακόμα 24ωρο συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και οι ιρανικές απαντήσεις με χτυπήματα σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, δείχνοντας ότι η διαμάχη για τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται και ρίχνει σταθερά «λάδι στη φωτιά» της σύγκρουσης, που στη «μεγάλη εικόνα» της δείχνει την ανεπίστρεπτη, σφοδρή αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ επέμεινε και χθες ότι οι ΗΠΑ «έχουν τον έλεγχο» των Στενών και ότι δήθεν το πετρέλαιο «ρέει άφθονο», θυμίζοντας την επανέναρξη νέου αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού έναντι του Ιράν από αργά το βράδυ της 14ης Ιούλη.

«Το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε ΟΛΑ τα πλοία εκτός από του Ιράν - εξαιτίας των ψευδών, της βίας και της κακόβουλης ηγεσίας που τους οδηγεί στο μονοπάτι της ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ», ανέφερε ο Τραμπ σε νέα ανάρτηση στο «Truth Social» το απόγευμα της Τρίτης.

Ωστόσο, στη γνωστή τακτική «είπα - ξείπα», ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει «το τέλος αποζημίωσης 20% των ΗΠΑ» με συμφωνίες επενδύσεων και εμπορίου «που οι διάφορες χώρες του Κόλπου κάνουν με τις ΗΠΑ». Προέβλεψε δε πως «αυτές οι επενδύσεις θα είναι ΜΑΖΙΚΕΣ», ενώ απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι θεωρεί πως «είναι δυνατή μια συμφωνία με το Ιράν».

Η προηγούμενη αναφορά του Τραμπ για «τέλος αποζημίωσης» 20% στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βραζιλιάνου ομολόγου του, Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος σχολίασε ότι οι ΗΠΑ θα μετατραπούν σε «πειρατές» αν προχωρήσουν στην επιβολή φόρου στα πλοία τα οποία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Χτες το απόγευμα, στο μεταξύ, πήρε μέρος στο γαϊτανάκι των δηλώσεων για τα Στενά του Ορμούζ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ιράν, δείχνοντας φανερά ικανοποιημένος από την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ουάσιγκτον - Τεχεράνης. «Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: Μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (...) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει», ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ήταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ που επιτέθηκαν στο Ιράν, τόσο τον περσινό Ιούνη όσο και τον φετινό Φλεβάρη.

Πριν τις νέες αναφορές του Τραμπ, προηγήθηκαν από αργά το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και χτες πολύωρες αμερικανικές επιθέσεις κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις παράκτιων περιοχών του νότιου Ιράν. Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι στις 12 Ιούλη οι ΗΠΑ διευκόλυναν τη διέλευση «άνω των 800 πλοίων που μετέφεραν πάνω από 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου». Εκεί αναφέρεται μεταξύ άλλων πως χτυπήθηκαν ιρανικοί στόχοι κυρίως σε Μπουσέρ, Μπαντάρ Αμπάς και στις νήσους Κεσμ και Κις, προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να στοχοποιεί εμπορικά πλοία.

Αργότερα οι ιρανικές αρχές κατήγγειλαν τις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις που έκαναν στα νησιά Κεσμ και Κις είχαν στόχο υποδομές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, που θεωρούνται εγκλήματα πολέμου.

Επιπλέον, χτες έγινε γνωστό ότι οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών ατόμων, μελών της ίδιας οικογένειας, στο Ορμοζγκάν.

Οι Ιρανοί αποτρέπουν διελεύσεις πλοίων χωρίς άδεια

Η ανακοίνωση της CENTCOM έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» πως ήδη από την Κυριακή έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν προχώρησε και χτες σε αντίποινα, εξαπολύοντας επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση, και σε «εχθρικά πλοία του Αμερικανού εχθρού».

Προχτές το βράδυ μάλιστα ο Ιρανός ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμί - Νία, αφού χαρακτήρισε τον Τραμπ «επιθετικό και διεφθαρμένο», διαβεβαίωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν τις αρχές του μνημονίου της 17ης Ιούνη. «Ο επιθετικός και διεφθαρμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να μάθει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, τα δικαιώματα των χωρών και την αξιοπρέπεια των λαών. Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά μέσω πολέμου, εχθρότητας ή επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν ξανά τα Στενά είναι οι ΗΠΑ να σεβαστούν τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να συμμορφωθούν με όσα προβλέπει το μνημόνιο», ανέφερε ο Ιρανός ταξίαρχος σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα τα εμπορικά πλοία που ρισκάρουν να περάσουν από μη εγκεκριμένες από το Ιράν θαλάσσιες διαδρομές πέφτουν στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων. Αυτό συνέβη χτες το πρωί όταν σημειώθηκαν ιρανικές επιθέσεις σε δύο σούπερ τάνκερ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ έπλεαν στα εγχώρια ύδατα του Ομάν, επιχειρώντας να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οπως έγινε γνωστό, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τα τάνκερ «Mombasa B'» και «Al Bahyah», προκαλώντας τον θάνατο ενός Ινδού ναυτικού και τον τραυματισμό άλλων 8, εκ των οποίων οι 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο θάνατος του Ινδού ναυτικού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στο Νέο Δελχί, που κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο στην Ινδία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί και να εκφράσει «έντονη ανησυχία» για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Στη συνέχεια αποδοκίμασαν τις επιθέσεις στα δύο τάνκερ οι κυβερνήσεις της Συρίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, καθώς και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις συνιστούν «σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», καθώς επίσης ότι διακυβεύουν «τις διεθνείς γραμμές ανεφοδιασμού Ενέργειας και την περιφερειακή σταθερότητα».

Επιπλέον, η πρόσφατη ιρανική επίθεση σε τάνκερ κυπριακών συμφερόντων προκάλεσε χτες τηλεφωνική επικοινωνία του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Κ. Κόμπου με τον Ιρανό ομόλογό του, Α. Αραγτσί, στη διάρκεια της οποίας ο πρώτος ζήτησε (σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA) αποτροπή των εντάσεων στην Δυτική Ασία «μέσω διπλωματίας».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, χτες το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Βρετανίας να χαρακτηρίσει τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» «απειλή για την ασφάλεια». Το Ιράν περιέγραψε τη βρετανική απόφαση ως «αδικαιολόγητη και ανεύθυνη».

Στον Λευκό Οίκο ο Ιρακινός πρωθυπουργός

Την ίδια ώρα ο Τραμπ υποδέχτηκε χτες στον Λευκό Οίκο τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί Αλ Ζαΐντι, συγχαίροντάς τον για την εκλογή του και προβλέποντας ότι θα μείνει εκεί «για καιρό». Στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ - Ζαΐντι αναμένεται να τεθεί και το σχέδιο της ιρακινής κυβέρνησης για αφοπλισμό και παράδοση των όπλων όλων των φιλο-ιρανικών πολιτοφυλακών που δρουν στο Ιράκ, έως τις 30 Σεπτέμβρη, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να γίνει και η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεων του «διεθνούς συνασπισμού» των ΗΠΑ κατά του «Ισλαμικού Κράτους».

Αντιδράσεις από τον συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι

Στο μεταξύ, χτες δεν φάνηκε να δίνεται συνέχεια στις προχτεσινές εχθροπραξίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στους Χούθι της Υεμένης. Οι Σαουδάραβες είχαν βομβαρδίσει το αεροδρόμιο της Σαναά και οι Χούθι αεροπορική βάση στη νότια Σαουδική Αραβία. Το μοναδικό περιστατικό ήταν η κατάρριψη ενός σαουδαραβικού αναγνωριστικού αεροσκάφους Wing Loong από τους Χούθι ενώ πραγματοποιούσε «εχθρικές αποστολές» πάνω από την επαρχία Αλ Μπάιντα. Στη συνέχεια στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθι διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του «Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ» είναι «έτοιμες» να αντιμετωπίσουν «κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της Υεμένης και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Σε ρητορικό επίπεδο, πάντως, ρίχτηκε νέο «λάδι στη φωτιά» από τον Τούρκι Αλ Μάλκι, εκπρόσωπο της σαουδαραβικού «Αραβικού Συνασπισμού για την Αποκατάσταση της Νομιμότητας στην Υεμένη», ο οποίος τόνισε ότι τη Δευτέρα η σαουδαραβική αεράμυνα αντεπεξήλθε επιτυχώς στις «τρομοκρατικές επιθέσεις» των Χούθι.

Επιπλέον, η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία παρατείνει το κλείσιμο των αεροδρομίων Αμπχά, Τζιζά και Νατζράν τουλάχιστον μέχρι σήμερα Τετάρτη το απόγευμα.

Τέλος, χτες ο Σουν Λέι, αναπληρωτής αντιπρόσωπος της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδήγησαν τη Μέση Ανατολή «σε έναν επικίνδυνο γκρεμό» εξαπολύοντας τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, αλλά και μια «αδιαμφισβήτητη ευθύνη για την τωρινή κατάσταση στην Υεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα».