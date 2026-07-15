ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέος γύρος παζαριού στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη

Παρά τις συνεχιζόμενες επιδρομές του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο και την αμετακίνητη διατήρηση των στρατευμάτων κατοχής στο λιβανέζικο έδαφος, η κυβέρνηση του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ επέτρεψε χτες την έναρξη του έκτου κατά σειρά γύρου άμεσης διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη.

Πριν την έναρξη του νέου γύρου οι λιβανέζικες αρχές είχαν ανακοινώσει πως δεν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στη Ρώμη προτού ξεκινήσει η απομάκρυνση Ισραηλινών στρατιωτών από δύο «πιλοτικές ζώνες» που αναφέρονται στην τριμερή συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ - Λιβάνου - Ισραήλ της 26ης Ιούνη.

Οι Λιβανέζοι αντί αποχώρησης αρκέστηκαν τελικά να ακούσουν τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, χτες, σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ πως οι Ισραηλινοί είναι «έτοιμοι να κινηθούν προς την κατεύθυνση εφαρμογής αυτών των δύο πιλοτικών ζωνών». Ο Σάαρ εξέφρασε την ελπίδα πως το θέμα θα προωθηθεί «στη διάρκεια του νέου γύρου συνομιλιών στη Ρώμη».

Παράλληλα η Ορνα Μιζράχι, στέλεχος του ισραηλινού «Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας» (INSS), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως το Ισραήλ θα αποχωρήσει «σταδιακά» από τον Νότιο Λίβανο υπό τον όρο «πως εκεί δεν θα υπάρχει πιστοποιημένα παρουσία της Χεζμπολάχ».

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιείται λίγες μέρες αφότου έφτασε στη Βηρυτό υψηλόβαθμη αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία για συναντήσεις με αξιωματούχους του λιβανέζικου στρατού στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας όχι τόσο για τη λεγόμενη «σταδιακή αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο αλλά για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν τον στόχο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, στον οποίο αντιστέκεται σθεναρά η οργάνωση και αντιτίθεται σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης στον Λίβανο.

Νέες επιθέσεις στη Γάζα και εγκρίσεις για εποικισμούς

Το ίδιο 24ωρο ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα εξακολουθεί να αυξάνει τη μακάβρια λίστα των δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, συνεχίζοντας τις αεροπορικές επιδρομές με θύματα αμάχους. Σε αεροπορική επιδρομή στην Τζαμπάλια της βόρειας Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν χτες τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι και άλλοι δύο στη Χαν Γιούνις της Νότιας Λωρίδας της Γάζας, εκ των οποίων το ένα θύμα ήταν ένα αγοράκι μόλις 10 ετών. Μέχρι το βράδυ ο ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει συνολικά τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιους στο πλαίσιο υποτιθέμενης «εκεχειρίας», υποστηρίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα ήταν και διοικητής της Χαμάς στην Τζαμπάλια.

Παράλληλα το ισραηλινό ΜΜΕ ynetnews.com αποκάλυψε χτες πως η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε εγκρίνει πριν έναν μήνα σχέδιο οικονομικής στήριξης με 1,3 δισεκατομμύρια σέκελ με στόχο την ανέγερση 12.000 νέων κατοικιών Εβραίων εποίκων σε εποικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.