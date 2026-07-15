ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Καθαρό μήνυμα απόρριψης της πολιτικής που τους θέλει «πελάτες»

«Πτυχία με αξία όχι με τιμή, το άρθρο 16 δεν θα αναθεωρηθεί» φώναξαν δυνατά οισε κινητοποιήσεις πλάι στα σωματεία του Δημοσίου, με παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα συναντήθηκαν στα Προπύλαια (βλ. θέμα δίπλα), όπου το γιγαντοπανό του ΜΑΣ ξεκαθάριζε προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν πωλείται - Οχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16! - Πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές». Διαδηλώνοντας με παλμό και αποφασιστικότητα απέναντι στην πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει «ταφόπλακα» στις σπουδές τους μέσα στο κατακαλόκαιρο, ποντάροντας ότι δεν θα συναντήσει αντιδράσεις, δήλωσαν πως απαντούν με διεκδίκηση, σε σύγκρουση με την πολιτική της οποίας κομμάτι είναι και η επιχειρούμενη αναθεώρηση.

«Δεν είναι πελάτες οι φοιτητές!», δήλωναν σε όλους τους τόνους αναδεικνύοντας παράλληλα το πραγματικά σύγχρονο και αναγκαίο: «Δημόσιες δωρεάν σπουδές» - «σίτιση και στέγαση για τους φοιτητές», «λεφτά για την Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Οταν τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων έφταναν στην πλατεία Συντάγματος, έδωσαν το δικό τους μήνυμα καταδίκης της κρατικής καταστολής που δολοφονεί, ανοίγοντας πανό που ανέγραφε: «Το έγκλημα στο Αργος είναι κρατικό. Με σφαίρες στο κεφάλι εκτέλεση εν ψυχρώ».





», το σύνθημα που συνέθεσαν στη συνέχεια στο Σύνταγμα, ξεκαθαρίζοντας για μία ακόμα φορά ότι ο αγώνας ενάντια στην αντιδραστική αναθεώρηση του άρθρου 16 θα συνεχιστεί.

«Μέσα στο κατακαλόκαιρο ήχησαν οι δίκαιες διεκδικήσεις των Φοιτητικών Συλλόγων για πτυχία με αξία, δωρεάν σπουδές και δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Μέχρι και έξω από τη Βουλή ακούστηκε η φωνή των φοιτητών που δεν συμβιβάζονται με την υποβάθμιση των σπουδών τους και την εμπορευματοποίηση της μόρφωσης», τονίζει η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών χαιρετίζοντας τις χτεσινές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις.

«Οσο κι αν η κυβέρνηση προσπάθησε να αποφύγει την αντίδραση των φοιτητών, επιταχύνοντας τη συζήτηση για την αναθεώρηση την ώρα που οι σχολές είναι κλειστές και μέσα στο καλοκαίρι, τα σχέδιά της απέτυχαν! Το μήνυμα των σημερινών κινητοποιήσεων ήταν καθαρό: Στη μία πλευρά είναι οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά που παλεύουμε για τα δικαιώματά μας πλάι - πλάι και στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που ομονοούν και προχωρούν "αγκαλιά" μέσα στη Βουλή στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζουν για κάθε απόφοιτο, υπηρετώντας τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης», τονίζει το ΜΑΣ.

Τέλος, καλεί κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να βρίσκεται σε επιφυλακή, σε περίπτωση που η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες εβδομάδες. Απευθύνεται σε κάθε Φοιτητικό Σύλλογο να οργανώσει την ενημέρωση και τον αγώνα του ακόμα πιο δυναμικά. «Προετοιμάζουμε από τώρα τη μαζική συμμετοχή μας στο μεγάλο πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη μαζί με τους εργαζόμενους και τους συμφοιτητές μας από όλη τη χώρα. Το δίκιο θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα!», τονίζει.