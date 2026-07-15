ΑΘΗΝΑ

Μαζική και μαχητική απάντηση στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση

Ολοι στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, κόντρα στην εμπορευματοποίηση

Με τα μπλοκ των εργαζομένων και των φοιτητών να φτάνουν μπροστά στη Βουλή, πλακάτ να σχηματίζουν τη φράση «Η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα» και φωτοβολίδες να φωτίζουν την πλατεία Συντάγματος ολοκληρώθηκε χτες η μαχητική κινητοποίηση ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.

Υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε δήμους, πανεπιστήμια και άλλες δημόσιες υπηρεσίες διαδήλωσαν στο πλαίσιο της στάσης εργασίας μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, απαιτώντας καμία άρση της μονιμότητας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας. Αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ κατέθεσε υπόμνημα στο προεδρείο της Βουλής, ενώ το μήνυμα του κοινού αγώνα μετέφερε με την παρουσία του ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Στο πλευρό των εργαζομένων, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα, βρέθηκε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος.

«Τέρμα πια στην κοροϊδία, θέλουμε δουλειά και όχι ομηρία»

«Σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε», διαμήνυαν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», «Ούτε σκέψη για άρση της μονιμότητας - Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία» έγραφε το πανό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Ελλη Αλεξίου».





«Τέρμα πια στην κοροϊδία, θέλουμε δουλειά και όχι ομηρία», «Θέλουμε Συμβάσεις Συλλογικές και για το Δημόσιο υποχρεωτικές», «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούγονταν αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια της πορείας, αποκαλύπτοντας ότι

Τέτοιο κράτος θέλει το κεφάλαιο στην πολεμική του περίοδο, για να φιμώνει πιο εύκολα τους εργαζόμενους, για να έχει πιο αποτελεσματικούς «κόφτες» για τις ανάγκες τους, που θεωρούνται «κόστος» δίχως «όφελος». Γι' αυτό και στο ύψος της πλατείας Κλαυθμώνος το σύνθημα για δουλειά και όχι ομηρία ακούστηκε ακόμα πιο δυνατά. Εκεί όπου τον 19ο αιώνα συγκεντρώνονταν απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, προσδοκώντας την επαναπρόσληψή τους από την επόμενη κυβέρνηση, η χτεσινή εικόνα έδινε τη σύγχρονη απάντηση: Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν σκυφτοί την κυβερνητική «εύνοια». Οργανώνονται, υπερασπίζονται τις κατακτήσεις τους και διεκδικούν σύγχρονα δικαιώματα, απέναντι σε ένα κράτος όλο και πιο αντιδραστικό και εχθρικό για τον λαό.

Ο αγώνας για τη μονιμότητα άλλωστε δεν αφορά μόνο την εργασιακή σχέση του δημοσίου υπαλλήλου. Αφορά τον υγειονομικό που καταγγέλλει τις επικίνδυνες ελλείψεις, τον εκπαιδευτικό που υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση, κάθε εργαζόμενο που αρνείται να γίνει πειθήνιος εκτελεστής μιας πολιτικής εχθρικής για τον λαό. Είναι αγώνας για υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και όχι στην κερδοφορία των ομίλων.

«Θέλουν υπάλληλο που δεν απεργεί, δεν διεκδικεί, δεν αντιστέκεται»





Στη συγκέντρωση στα Προπύλαια ημέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τόνισε ότι

Ανέδειξε ότι η επίθεση στο άρθρο 103 δεν στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά στη διαμόρφωση ενός δημοσίου υπαλλήλου πιο ευάλωτου και πειθήνιου, που δεν απεργεί, δεν διεκδικεί, δεν αποκαλύπτει τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Η «αξιολόγηση», τα πειθαρχικά και η άρση της μονιμότητας αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας, ώστε «καλός υπάλληλος» να θεωρείται εκείνος που εφαρμόζει χωρίς αντίρρηση τις κυβερνητικές κατευθύνσεις.

Απέναντι στα περί «αξιοκρατίας», έθεσε το ερώτημα «ποιο κράτος αξιολογεί και με ποια κριτήρια;». Και σχολίασε: «Αυτό που αφήνει νοσοκομεία, σχολεία, δήμους και πανεπιστήμια χωρίς προσωπικό, ενώ εξασφαλίζει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και επιχειρηματικούς ομίλους». Ο κυβερνητικός «εκσυγχρονισμός», υπογράμμισε, σημαίνει ένα Δημόσιο πιο εχθρικό για τις λαϊκές ανάγκες και πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Υπενθύμισε ότι το 2019, όταν 150 συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούσαν την αναθεώρηση του άρθρου 103 στην αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, η πρόταση απορρίφθηκε από τα κόμματα που σήμερα εμφανίζονται ως τάχα «αντίπαλοι» της κυβερνητικής αναθεώρησης.





«Αναβάθμιση» με δίδακτρα και υποταγή της Ερευνας στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας

Δένει με τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού «κόφτη» στις κοινωνικές δαπάνες, τη διατήρηση της προστασίας της υπουργικής ευθύνης, την εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την προσαρμογή του κράτους στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας.

Από τους Φοιτητικούς Συλλόγους ο Παναγιώτης Μοσχονάς, πρόεδρος του ΦΣ Μηχανικών ΠΑΔΑ, και η Ασημίνα Γιαννείου, πρόεδρος του ΦΣ Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΚΠΑ, ανέδειξαν ότι η επίθεση στη μονιμότητα και η αναθεώρηση του άρθρου 16 αποτελούν πλευρές της ίδιας πολιτικής: Τον εργαζόμενο τον θέλουν αναλώσιμο και τον φοιτητή πελάτη. Πίσω από τα περί «αναβάθμισης» βρίσκονται τα δίδακτρα, τα πτυχία πολλών ταχυτήτων, η υποταγή της Ερευνας στις ανάγκες των ομίλων και της πολεμικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσαν σε κοινό αγώνα για δημόσια δωρεάν Παιδεία, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα.

Η κινητοποίηση δεν κλείνει τη μάχη. Η δουλειά συνεχίζεται στους χώρους δουλειάς για να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο της αναθεώρησης, να δυναμώσει η οργάνωση και να μπουν νέες δυνάμεις στον αγώνα, με επόμενο μεγάλο σταθμό το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για νέες θυσίες και στις παραλλαγές της ίδιας πολιτικής που προβάλλουν οι επίδοξοι διαχειριστές της, εργαζόμενοι και νεολαία δεν αναθέτουν σε σωτήρες την υπεράσπιση της ζωής τους. Οργανώνονται και διεκδικούν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.