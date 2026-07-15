ΠΑΜΕ

Οι εργαζόμενοι απαντούν μαζικά και οργανωμένα στην αντιδραστική αναθεώρηση

Τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο που συμμετείχαν στη στάση εργασίας, καθώς και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και σε όλες τις πόλεις της χώρας ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που φέρνει προς ψήφιση μέσα στο κατακαλόκαιρο η κυβέρνηση, χαιρετίζει το ΠΑΜΕ.

Χαιρετίζει «τους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που δήλωσαν καθαρά ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση θα βρουν "τοίχο" στην προσπάθεια να αποκτήσουν συνταγματική "βούλα" αντιδραστικές αλλαγές όπως οι δημοσιονομικοί "κόφτες" σε μισθούς και δαπάνες, η άρση της μονιμότητας, η σύνδεση της λεγόμενης αξιολόγησης με τις απολύσεις και άλλα μέτρα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων, συνολικά του λαού».

Σημειώνει ότι «η υπονομευτική στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ, του κόμματος Τσίπρα και των παραφυάδων του πάλαι ποτέ κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, η αφωνία τους στους χώρους δουλειάς και στη σημερινή συγκέντρωση, η απουσία δεκάδων εκλεγμένων τους από την απεργιακή συγκέντρωση, αποτυπώνουν τη στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων τους και τη συμφωνία τους με τις αντιδραστικές αλλαγές στο Σύνταγμα». Και προσθέτει:

«Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών που διαδήλωσαν μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των σπουδών μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, που παλεύουν απέναντι στην πολιτική που θεωρεί κόστος τις μορφωτικές ανάγκες, που αγωνίζονται για πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα.

Σε μια περίοδο που το κράτος "παίρνει τα μέτρα του" για να γίνει πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο, για να υπηρετεί τους λίγους, και πιο αυταρχικό για όποιον αντιδρά, διεκδικεί, αναδεικνύει προβλήματα και παλεύει, οι εργαζόμενοι θα απαντήσουμε μαζικά και οργανωμένα.

Θα δυναμώσουμε τον συλλογικό αγώνα μέσα από τα σωματεία μας για μόνιμη και σταθερή εργασία, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, Ασφάλιση, για αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού.

Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα πιο δυνατά για την επιτυχία του μεγάλου συλλαλητηρίου των συνδικάτων στις 5/9 στη ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουμε θεατές στις νέες θυσίες που μας ετοιμάζουν για τους πολέμους και τα κέρδη τους, αλλά πρωταγωνιστές στον αγώνα για να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια».