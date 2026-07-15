ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Στο μικροσκόπιο σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας

Μια σειρά σημαντικά προβλήματα με τις εξόδους διαφυγής, τη διαρρύθμιση του κτιρίου, τα υλικά στην εσωτερική διακόσμηση κ.τ.λ. έρχονται ήδη στην επιφάνεια, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την πολύνεκρη πυρκαγιά που σημειώθηκε σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, που συν τοις άλλοις αποτελεί και διεθνή τουριστικό προορισμό.

Στο μεταξύ, τα θύματα της τραγωδίας «ανέβηκαν» στα 30, ενώ πάνω από 20 από τους (σχεδόν 70) τραυματισμένους εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Thai Examiner» (που επικαλείται αστυνομικούς που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα) διάδρομοι που φέρονταν οριοθετημένοι ως έξοδοι δεν ήταν απλά εξαιρετικά στενοί για να χρησιμεύουν σε έκτακτες περιπτώσεις στην ανάγκη διαφυγής πλήθους, αλλά και ήταν «φραγμένοι» από πρόσθετα έπιπλα, αντικείμενα κ.τ.λ. Επιπλέον, σε σημεία εξόδου υπήρχαν πόρτες αλλά χωρίς πόμολα. Τραγικές στιγμές αγωνίας έζησαν οι εγκλωβισμένοι, καθώς πολλές σοροί εντοπίστηκαν σε τουαλέτες (χωρίς παράθυρα μάλιστα), όπου φαίνεται ότι αναζήτησαν καταφύγιο από τους καπνούς και τις φλόγες που εξαπλώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, όπως βεβαιώνουν και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλοί εργαζόμενοι, μετανάστες από άλλες ασιατικές χώρες (π.χ. Λάος) που είχαν έρθει στην Μπανγκόκ αναζητώντας μεροκάματο και δούλευαν στο μαγαζί ως σερβιτόροι. Νεκρά εντοπίστηκαν και μέλη του μουσικού συγκροτήματος που εμφανιζόταν στο μαγαζί την ώρα που ξέσπασε η φωτιά και σύμφωνα με συγγενείς τους είχαν θέσει επανειλημμένα στους ιδιοκτήτες το θέμα των μέτρων ασφαλείας, εξηγώντας ότι «δεν δουλεύουν ως μουσικοί από χόμπι». Για παράδειγμα, ο τραγουδιστής που σκοτώθηκε, είχε παρατήσει τη σχολή του για να ξεπληρώσει με τη δουλειά χρέη της οικογένειάς του. Ο κιμπορντίστας ήταν επαγγελματίας στρατιωτικός που όμως αναγκαζόταν να κάνει και δεύτερη δουλειά για να ενισχύσει το ανεπαρκές εισόδημά του.

Οι αρχές ερευνούν και αν η συντήρηση του κτιρίου (ηλικίας 57 ετών) πληρούσε προδιαγραφές για να στεγάζει δραστηριότητες με τη συμμετοχή τόσο μεγάλου πλήθους. Πολλά είναι τα ερωτήματα και για τις απανωτές ανακαινίσεις που είχαν γίνει, από διάσπαρτους εργολάβους, χωρίς να είναι σαφές τι επιπτώσεις μπορεί να είχαν στη λειτουργικότητα του χώρου για τη συγκεκριμένη χρήση.