ΓΕΝΕΥΗ.- Το μέγεθος της επιδημίας του ιού του Εμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να ξεπερνά «κατά δύο με τέσσερις φορές» τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε χτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο εντοπισμός των κρουσμάτων σημειώνει πρόοδο. Ο ΠΟΥ έχει λάβει περίπου το 40% από τα 115 εκατ. δολάρια που απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν για να αντιμετωπιστεί το ξέσπασμα του στελέχους Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του Εμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Τουλάχιστον 1.926 άνθρωποι έχουν προσβληθεί και 702 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ.- Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ενωση υπέγραψαν χτες επίσημη Συνθήκη για το καθεστώς του Γιβραλτάρ, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι, με σκοπό τη χαλάρωση των μέτρων στις συνοριακές διελεύσεις και τον τερματισμό της πολύχρονης πολιτικής αβεβαιότητας όσον αφορά το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ θα μπορούν να περνάνε στην Ισπανία χρησιμοποιώντας δελτίο διαμονής χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα στα διαβατήριά τους, ενώ οι Ισπανοί πολίτες θα μπορούν να διέρχονται χρησιμοποιώντας κυβερνητικό δελτίο ταυτότητας. Οσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα δείχνουν τα διαβατήριά τους σε αξιωματικούς των συνόρων του Γιβραλτάρ, αλλά και της Ισπανίας. Η Βρετανία θέλει να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο σύστημα για τη γαλλική αστυνομία που επιχειρεί στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου για την υπηρεσία Eurostar.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Τον Ιούνη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ κατέβαλε 5,6 εκατ. δολάρια στην 82χρονη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, καθώς δικαστήριο ενόρκων τον έκρινε ένοχο σε αστική δίκη για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση της γυναίκας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα. Η πρώην δημοσιογράφος και αρθρογράφος του περιοδικού «Elle» είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στα δοκιμαστήρια πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης το 1996.