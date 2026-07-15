ΗΠΑ

Επενδύσεις 25 δισ. δολαρίων από το Πεντάγωνο σε εταιρεία σπάνιων γαιών

Επενδύσεις αξίας 25 δισ. δολαρίων στη νεοσύστατη εταιρεία σπάνιων γαιών «ReElement Technologies» ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου τη Δευτέρα το βράδυ, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ενισχύσει την εγχώρια προσφορά κρίσιμων ορυκτών και αφενός να μειώσει την εξάρτηση της Ουάσιγκτον από τις εισαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, αφετέρου να αμφισβητήσει την κυριαρχία της σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.

Η «ReElement» στοχεύει να χρησιμοποιήσει μια νέα τεχνολογία επεξεργασίας στις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις της στο Μάριον της Ιντιάνα. Οι σπάνιες γαίες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε μαγνήτες που βρίσκονται σε μια σειρά στρατιωτικούς εξοπλισμούς, μεταξύ τους μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους και υποβρύχια.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Μάριον, οι οποίες αναμένεται να ανακυκλώνουν μαγνήτες και να παράγουν σπάνιες γαίες, καθώς και γερμάνιο και γάλλιο, κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε ημιαγωγούς και «αμυντικές» εφαρμογές.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια επεξεργασία σπάνιων γαιών και στην παραγωγή μαγνητών, που είναι απαραίτητη σε πλειάδα κρίσιμων τομέων της Βιομηχανίας, όπως η «Αμυνα», η Υγεία, η ηλεκτροκίνηση κ.λπ.