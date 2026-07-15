ΛΙΒΥΗ

Ναυάγιο πλοίου με δεκάδες Αφρικανούς μετανάστες

Ανησυχίες για νέο πολύνεκρο ναυάγιο με θύματα δεκάδες μετανάστες, μεταξύ τους και γυναικόπαιδα, προκαλεί από χτες η ανατροπή ξύλινου σκάφους ανοιχτά της ανατολικής Λιβύης.

Σύμφωνα με το «Reuters» από το ναυάγιο επέζησαν τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το «Reuters», στο σκάφος επέβαιναν πάνω από 60 άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Τη Δευτέρα σωστικά συνεργεία διέσωσαν 24 μετανάστες στα ανοιχτά του Τομπρούκ και ανέσυραν 4 πτώματα από τη θάλασσα. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν έπλεε ακυβέρνητο για περίπου δυο βδομάδες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης.