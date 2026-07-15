ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Καταγγέλλει νέο πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Κλιμακώνοντας την επιχείρηση ασφυξίας του κουβανικού λαού, η κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω του υπουργείου Οικονομικών της ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον 10 κρατικών οργανισμών, το οποίο έρχεται να προστεθεί στην πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφώσει ο ενεργειακός αποκλεισμός από τον Γενάρη. Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται το υπουργείο Τουρισμού της Κούβας μαζί με δομές λαϊκών οργανώσεων όπως αυτή για την παλλαϊκή άμυνα, η Ενωση Μαχητών της Κουβανικής Επανάστασης (ACRC), ο Ομιλος Επιχειρήσεων Εξωτερικού Εμπορίου (GECOMEX), ο Ομιλος Επιχειρήσεων Θαλάσσιων Λιμενικών Μεταφορών (GEMAR) και εταιρείες που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο, τις εισαγωγές προμηθειών και τη διαχείριση Ενέργειας.

Μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, κατήγγειλε το νέο πακέτο κυρώσεων σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να ενισχύει τον πόλεμο εναντίον του κουβανικού λαού, των συνθηκών ζωής του και των πηγών διαβίωσής του».

Επίσης, ο Κουβανός Πρόεδρος Μιγκέλ Ντιας Κανέλ τόνισε: «Αλλη μια βδομάδα, άλλη μια λίστα κυρώσεων κατά της Κούβας. Είναι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και η προθυμία τους να στραγγαλίσουν την οικονομία μας».