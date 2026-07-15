Τετάρτη 15 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ακόμα ένα εργατικό «ατύχημα» στην πολυδιαφημισμένη επένδυση
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Μεγαλώνει η λίστα των «ατυχημάτων» - εργοδοτικών εγκλημάτων στην πολυδιαφημισμένη επένδυση στο εργοτάξιο του Ελληνικού, με ένα ακόμα να προστίθεται χτες.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Αμεση ήταν η παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, που επέβαλε παύση εργασιών.

Οπως τονίζει το Σωματείο, το νέο εργατικό «ατύχημα» έγινε «εκεί όπου χτίζεται το "Little Athens", στο εργοτάξιο της ΕΛΕΜΚΑ του Μυτιληναίου». «Πρόκειται για το κομμάτι του έργου που τον περασμένο Δεκέμβρη είχαμε έναν νεκρό συνάδελφο και άλλον έναν σοβαρά τραυματία μετά από λίγες μέρες».

«Η οργή ξεχειλίζει για τη στάση της μεγαλοεργοδοσίας, που το μόνο που κάνει είναι να ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της. Η εντατικοποίηση της εργασίας είναι ο κανόνας στο εργοτάξιο του Ελληνικού, που θα γεννάει συνεχώς σακατεμένους και σκοτωμένους εργάτες», επισημαίνει το Σωματείο.

«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα», είναι άλλωστε ένα από τα συνθήματα που πολλάκις έχουν ακουστεί στην πιο ακριβοπληρωμένη επένδυση για την οποία κομπάζει η κυβέρνηση της ΝΔ και διαγκωνίζεται με τα υπόλοιπα κόμματα για την καλύτερη «αξιοποίησή» της. Ο απολογισμός τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι 2 νεκροί οικοδόμοι, ένας παραπληγικός, ένας ανάπηρος σε καροτσάκι και εκατοντάδες σακατεμένοι λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, της μεγάλης πίεσης για να βγουν τα χρονοδιαγράμματα. Σε αυτά προστίθεται η παντελής έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας. Είναι ενδεικτικό πως σε αυτό το έργο - «πρότυπο» μόλις πρόσφατα σταμάτησαν οι εργασίες σε 6 πολυκατοικίες, μετά από ελέγχους που απαίτησε το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχαν ούτε στοιχειώδη μέτρα προστασίας.

Η νέα «πόλη μέσα στην πόλη» χτίζεται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων, με «τοπόσημο» τον περίφημο ουρανοξύστη, που υπενθυμίζει ότι όσο πιο ψηλά φτάνουν οι φιλοδοξίες της αστικής τάξης για κέρδη, τόσο πιο βαθιά στο χώμα μπαίνουν τα δικαιώματα και οι ζωές της εργατικής τάξης.

    

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