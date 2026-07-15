ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Αύριο η απεργία στο Θριάσιο, όχι άλλοι νεκροί και σακατεμένοι για τα κέρδη!

Σε εργοστάσια και αποθήκες φτάνει το απεργιακό κάλεσμα | Διάχυτη η ανησυχία για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα

INTIME NEWS

Με περιοδείες, εξορμήσεις και συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς συνεχίζεται το πλατύ άνοιγμα των συνδικάτων για την επιτυχία της 24ωρης πανθριασιακής απεργίας αύριο Πέμπτη, μετά το νέο θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 8.30 π.μ. στην πλατεία Αλωνίστρας, στο Συντριβάνι στον Ασπρόπυργο, ενώ στις 11 π.μ. θα ακολουθήσει παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της περασμένης Πέμπτης φωτιά και ισχυρές εκρήξεις σε επιχείρηση της περιοχής επεκτάθηκαν σε τέσσερις χώρους δουλειάς, σκεπάζοντας τον Ασπρόπυργο με πυκνούς τοξικούς καπνούς. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 εργάτες και ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες, ηλικίας 54 ετών, κατέληξε στο ΚΑΤ την Κυριακή, ενώ άλλοι δύο εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το απεργιακό κάλεσμα μεταφέρεται σε μεγάλες αποθήκες, βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής. Χτες το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής βρέθηκε στις εγκαταστάσεις «Χίου 1» και «Χίου 2» της «Diakinisis Logistic Services», σχεδόν δίπλα στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Σήμερα το πλατύ άνοιγμα συνεχίζεται σε «Goldair Cargo», «Metro ΑΕΒΕ - My market», «Iron Mountain» και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις logistics, με το Σωματείο να καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας τους.





Στις συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς αποτυπώνεται έντονα η ανησυχίαΕπανέρχεται επίμονα το ζήτημα της διαφυγής από μια περιοχή όπου επικρατεί κυκλοφοριακό και χωροταξικό χάος, με εργοστάσια, αποθήκες, δεξαμενές, βυτιοφόρα και βαριά οχήματα να συνωστίζονται σε ένα ανεπαρκές οδικό δίκτυο, που θυμίζει λαβύρινθο.

Οι συνδικαλιστές καλούν τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν ως «κανονικότητα» τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς που επικρατούν σε πολλούς χώρους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νεκρού εργάτη, ο οποίος σύμφωνα με όσα έχουν εξακριβωθεί έμενε μέσα στον ίδιο τον χώρο δουλειάς: Εκεί δούλευε, έτρωγε και κοιμόταν. Μια ολόκληρη ζωή κλεισμένη στο εργοστάσιο, πίσω από τη βιτρίνα της «ανάπτυξης», της «Εργάνης» και της «ψηφιακής κάρτας».

Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, το απεργιακό κάλεσμα δεν περιορίζεται στην απαίτηση απλά για ορισμένα τεχνικά μέτρα. Είναι κάλεσμα οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στα σωματεία τους και να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Να δουλεύουν με ασφάλεια, με ανθρώπινα ωράρια και να επιστρέφουν όρθιοι στις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι και κάτοικοι δεν γνωρίζουν πού πρέπει να συγκεντρωθούν, από ποιους δρόμους μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και ποιος αναλαμβάνει την οργανωμένη εκκένωση σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου, ασφαλών χώρων καταφυγής, καθορισμένων οδών διαφυγής και επαρκών υποδομών πυρασφάλειας δυναμώνει την αγανάκτηση και, όπως εκτιμούν οι συνδικαλιστές, δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες να ενισχυθεί η συμμετοχή στην απεργία.

Παράλληλα, σήμερα προγραμματίζεται έλεγχος από μεικτό κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας σε επιχειρήσεις της περιοχής. Οι έλεγχοι γίνονται με βάση καταγγελίες για ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας οι οποίες έφτασαν στα συνδικάτα μετά την έκρηξη.

Υποδομές για τις μπίζνες, ανύπαρκτη προστασία για τον λαό

Οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν την προκλητική αφωνία της κυβέρνησης, η οποία σχεδόν μια βδομάδα μετά την έκρηξη δεν έχει απαντήσει στις σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων, σωματείων και κατοίκων.

Σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην περιοχή όχι για να απαντήσει για τον νεκρό εργάτη, τους τραυματίες και την ανυπαρξία μέτρων προστασίας, αλλά για μία ακόμα φιέστα αναβάθμισης των υποδομών που υπηρετούν τις μπίζνες των κατασκευαστικών, μεταφορικών και εμπορευματικών ομίλων. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προβλήθηκαν τα έργα που θα επιταχύνουν τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, ενώ προαναγγέλθηκαν νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Για τα φορτία και τα κέρδη υπάρχουν συμβάσεις, χρονοδιαγράμματα και εκατομμύρια. Για την προστασία εργαζομένων και κατοίκων δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης ΒΑΜΕ, ούτε καθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης και οδοί διαφυγής. Παραμένουν ανεπαρκείς οι κρουνοί και τα μέσα πυρασφάλειας, τραγικά υποστελεχωμένες η Επιθεώρηση Εργασίας και η Πυροσβεστική, ενώ οι δημόσιες μονάδες Υγείας δεν διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και τον εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μαζικών περιστατικών εγκαυμάτων, αναπνευστικών προβλημάτων και έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Το απεργιακό κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής

Την 24ωρη πανθριασιακή απεργία έχει κηρύξει με απόφαση της διοίκησής του το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, καλώντας τους εργαζόμενους να υπερασπιστούν «τη ζωή και το δίκιο» με τον αγώνα τους.

Το Εργατικό Κέντρο απαιτεί να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της έκρηξης, χωρίς καμία συγκάλυψη, και να εξασφαλιστεί με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας η περίθαλψη και αποκατάσταση των τραυματιών. Διεκδικεί την κάλυψη όλων των εξόδων για χειρουργεία, αποθεραπεία και ψυχολογική στήριξη, καθώς και αποζημιώσεις, μισθούς και ένσημα για τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων για όσο διάστημα χρειαστεί.

Απαιτεί επίσης ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης για όλη τη Δυτική Αττική, κρατικό Σώμα τεχνικών Ασφαλείας και γιατρών Εργασίας, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς και στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής. Διεκδικεί αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την εργοδοτική ευθύνη στην προληπτική πυρασφάλεια, καταγραφή και αποκατάσταση των επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών υποδομών και άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων Υγείας της περιοχής με μόνιμο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Στην απεργία καλεί και το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα «Ελληνικά Πετρέλαια». Για τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης έχει προκηρύξει τετράωρη στάση εργασίας, από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ., τονίζοντας πως το νέο έγκλημα υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στην εργασία «δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια καθημερινή αδιαπραγμάτευτη δέσμευση».