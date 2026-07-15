ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σφοδρά χτυπήματα εκατέρωθεν σε υποδομές και πλοία

2026 The Associated Press. All

στο έδαφος της Ουκρανίας κλιμακώνεται καθημερινά με χτυπήματα τις τελευταίες μέρες σε υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές, με τους λαούς, τόσο τον ουκρανικό όσο και τον ρωσικό, που ζούσαν αρμονικά για δεκαετίες όσο υπήρχε η ΕΣΣΔ, να ματώνουν καθημερινά στον βωμό των συμφερόντων των αστικών τάξεων.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε χτες, ο περασμένος μήνας (Ιούνης 2026) ήταν ο πιο φονικός μήνας για τον άμαχο πληθυσμό μετά τον Απρίλη του 2022, στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από 4 χρόνια. Η Αποστολή του ΟΗΕ για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) σημειώνει ότι «τουλάχιστον 293 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.990 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τον μήνα Ιούνιο και το 45% των θυμάτων συνδέονται με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) μεγάλου βεληνεκούς, με τις επιθέσεις να πλήττουν κατά βάση πόλεις μακριά από το μέτωπο, κυρίως το Κίεβο (κέντρο) και το Ντνίπρο (κεντροανατολικά)» και προσθέτει: «Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ολοένα και πιο συχνή χρήση ισχυρών όπλων που είναι ιδιαιτέρως θανατηφόρα όταν χρησιμοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές».

Τα στοιχεία από τη ρωσική πλευρά αναμένεται να είναι αντίστοιχα, καθώς και η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις με drones αλλά και πυραύλους που προμηθεύουν το καθεστώς οι ΝΑΤΟικοί ιμπεριαλιστές. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην προχθεσινή Σύνοδο των Προθύμων στο Παρίσι - όπου έδωσε το «παρών» η ελληνική κυβέρνηση - και η συμφωνία Ουκρανίας με 9 χώρες (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Βρετανία) για τη συμπαραγωγή του λεγόμενου «συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας». Βέβαια η νέα κούρσα εξοπλισμών, η πολεμική οικονομία και προετοιμασία, απαραίτητη για το καπιταλιστικό σύστημα για να υπάρξουν κερδοφόρες επενδύσεις για τους κεφαλαιοκράτες, παρά τα φληναφήματα περί «άμυνας» προϊδεάζει για συνέχιση του μακελειού κατά των λαών στα πεδία των μαχών και επίθεση σε εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, για να εξασφαλίζονται κονδύλια που θα πηγαίνουν στους εμπόρους του πολέμου.

Χαρακτηριστική και η δήλωση του Πολωνού Προέδρου Ντ. Τουσκ, που μετά από συναντήσεις με τον γγ του ΝΑΤΟ και τον Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο θα γίνουν στη χώρα του στρατιωτικές ασκήσεις με γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα. Ανέφερε ότι «αυτά θα είναι γυμνάσια που θα προετοιμάσουν ολόκληρο τον συνασπισμό (των προθύμων) που συγκεντρώθηκε σήμερα στο Παρίσι για τέτοιες πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά επίσης για την περιοχή».

Πολλαπλά χτυπήματα σε Αζοφική και Κίεβο

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία στοχοθετεί ιδιαίτερα τις υποδομές υδρογονανθράκων στην περιοχή της Αζοφικής, προκαλώντας προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμων στην κατειλημμένη Κριμαία αλλά και σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες. Χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δήλωσε χτες ότι μέσα σε εννιά ημέρες έχουν χτυπηθεί 116 πλοία, και μόνο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη χτυπήθηκαν 11 πλοία.

Ανακοινώθηκε ότι καταστράφηκε και το πλοίο συνοριακής περιπολίας «Izumrud» με ένα μη επανδρωμένο ναυτικό σύστημα Sargan-3000 κοντά στο Νοβοροσίσκ. Οπως δηλώθηκε, πρόκειται για ένα από τα πλοία που συμμετείχαν στη ρωσική επίθεση εναντίον πλοίων του ουκρανικού ναυτικού στο στενό του Κερτς στις 25 Νοέμβρη 2018, που θεωρείται η πρώτη ανοιχτή και επίσημη επίθεση τακτικών ρωσικών στρατευμάτων εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, σε μια περίοδο που κλιμακωνόταν η σύγκρουση στην Ουκρανία, μετά την ανοιχτή ιμπεριαλιστική επέμβαση για την ανατροπή της φιλορωσικής κυβέρνησης το 2014, την παραβίαση των Συνθηκών του Μινσκ, την καταστολή στις ανατολικές περιοχές και την αξιοποίηση από τη ρωσική αστική τάξη της «προστασίας των ρωσόφωνων».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα «τρομοκρατικές» και συμπλήρωσε: «Αυτό που κάνει το ουκρανικό καθεστώς ξεπερνά ακόμη και την πειρατεία. Οι πειρατές, τουλάχιστον, λεηλατούν και κρατούν τα λάφυρα για τον εαυτό τους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους ούτε κανέναν άλλον - ο στόχος είναι απλώς να προκαλέσουν ζημιά και να εκφοβίσουν». Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Αλπίνσκι στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, όπως και ότι θραύσματα από drones έπεσαν σε μια βιομηχανική περιοχή στο Σαλαβάτ στην περιοχή Μπασκορτοστάν στα Ουράλια.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους σε υποδομές σε πολλές περιοχές και στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπου σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτες σε ένα τέτοιο χτύπημα προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σχολείο και μια εταιρεία.